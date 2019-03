Turbulent ging es kurz vor der Pause im Landesliga-Spiel zwischen dem MSV Börde und TuS Schwarz-Weiß Bismark Bismark zu.

Magdeburg l Letztlich verdient mit 2:0 (0:0) setzte sich Fußball-Landesligist MSV Börde im Heimspiel des 19. Spieltages der Nordstaffel gegen das abstiegsbedrohte TuS Schwarz-Weiß Bismark durch.

Falko Maß (55. Minute) und Oliver Wesemeier (75.) erzielten nach der Pause bei Dauerregen und nasskaltem Wetter auf dem Kunstrasengeläuf an der Harsdorfer Straße die Tore für die Stadtfelder.

Gastgeber mit schwacher erster Hälfte

Dabei verdiente sich der Gast in der ersten Hälfte den Punkt bis dahin redlich. Die Altmärker störten früh, ließen den MSV Börde gar nicht ins Spiel kommen. Der Gastgeber zeigte in diesem Durchgang Schwächen im Spielaufbau. Ungewohnte Fehlabspiele hemmten den Spielfluss.

Da das Kurzpassspiel nicht zum Erfolg führte, versuchte es die Mähnert-Elf nach dem Seitenwechsel mit vielen langen Bällen, die aber oftmals nicht ihr Ziel erreichten bzw. versprangen.

Bismark brachte aus dem Spiel zwar auch nicht viel Gefahr vor das Börde-Tor, war aber stets mit Standards kreuzgefährlich.

Hektik vor der Pause

Kurz vor dem Pausentee überschlugen sich dann die Ereignisse. Schiedsrichter Dustin Neumann gab Bennet Flöter nach einem Foulspiel am Strafraum der Gäste den Roten Karton (42.). Zwei Minuten später zeigte er dann auf den Punkt, entschied nach einem Foul an Bördes Oliver Wesemeier in der Box auf Strafstoß. Doch Routinier Maik Leonhardt vergab die MSV-Führung, da er das Leder weit neben den linken Pfosten ins Toraus setzte.

Mähnerts Kabinepredigt wirkt

Nach einer Kabinenpredigt von Trainer Marcus Mähnert kam der MSV zielstrebiger zurück auf den Platz. Trotzdem fielen beide Treffer aus Fernschüssen. Zunächst setzte Maß den Ball aus 25 Metern sehenswert ins Netz (55.), 20 Minuten später war Wesemeier mit einem fulminanten 25-Meter-Kracher erfolgreich. Zuvor wurde ein Leonhardt-Fernschuss geblockt. Da dessen Bruder Robert Leonhardt im MSV-Gehäuse zwei-, dreimal glänzend parierte, blieb es beim 2:0 des Gastgebers.

„Letztlich ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, vor allem aufgrund der Leistungssteigerung in Hälfte zwei“, so Mähnert nach dem Spiel.

MSV Börde: R. Leonhardt - Behr, Lohse, Gehrmann, Stellmacher, Maß (89. Witt), Ru- dolph, M. Leonhardt, Hohenegger (46. Lange), Wesemeier (88. Marquardt), Flöter (42. Rote Karte)