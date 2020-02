Daniel Stridde (vorn), der hier beim 3. Wernesgrüner-Cup in der Getec-Arena den Ball gegen Julian Stellmacher vom MSV Börde abschirmt, heuerte im Winter bei den Preussen an. Foto: Eroll Popova

In den drei Landes-Spielklassen im Fußball vollzogen sich auch im Winter zahlreiche Wechsel.

Zu- und Abgänge von der Verbandsliga bis zur Landesklasse 2 Verbandsliga 1. FC Romonta Amsdorf Zugänge: Abgänge: Jihad Mirza (unbekannt), Marcel Otte (unbekannt, w. d. S.), Marcel Brömme (Lüttchendorf, w. d. S.) SV Blau-Weiß Zorbau Zugänge: Eric Löser (1. FC Merseburg) Abgänge: Moritz Böttcher (Rot-Weiß Weißenfels), Dennis Dickmann (FC Inter Leipzig, w. d. S.) SV Eintracht Elster Zugänge: Marc Plewa, Maximilian Heidel (beide TV Askania Bernburg) Abgänge: keine SSC Weißenfels Zugänge: Julian Rützel (SV Braunsbedra), Linus Stanzel (Kickers 94 Markleeberg) Abgänge: keine BSV Ammendorf Zugänge: Justin Scholz (vereinslos, w. d. S.) Abgänge: keine FSV Barleben Zugänge: keine Abgänge: Torsten Kühnast (FSV Letzlingen), Florian Stränsch (pausiert), Danny Kramarczyk (TSV Schackensleben), Fabian Hartmann (unbekannt) Haldensleber SC Zugänge: keine Abgänge: Malte Kania (pausiert), Dominik Witte (SSV Stern Elbeu) SV Westerhausen Zugänge: Marcus Bäcker (TV Askania Bernburg) Abgänge: Hyeondong Cho (unbekannt, w. d. S.), Daniel Krämer (SV Langenstein) SV Fortuna Magdeburg Zugänge: keine Abgänge: Philipp Neugebauer (Kleinmühlingen/Zens) FC Einheit Wernigerode Zugänge: Maximilian Farwig (VfB Germania Halberstadt), Mika Hess (FSV Nordhausen II) Abgänge: Tomasz Daniel Wandzik (SV 90 Altengottern), Tim Carstens (Eintracht Derenburg) SV Kelbra Zugänge: Andy Soyk (FC Hettstedt), Satoshi Kobayashi (Ausland) Abgänge: Dominique Schatz (SV Hannovera Niedersachswerfen), Anatolii Zhykhariev, Serghei Cotlear, Jaroslav Shikula, Kosta Kantemyrov (alle unbekannt) FC Bitterfeld-Wolfen Zugänge: Denis Kunyk (Ukraine) Abgänge: Thomas Trettner (Holzweißiger SV, w. d. S.), Jeremy Walter (Holzweißiger SV) SV Edelweiß Arnstedt Zugänge: Mike Wiele (FC Hettstedt) Abgänge: keine SV Dessau 05 Zugänge: Nabil Mahmoud (BSG Medizin Midya), Ioannis Raisis (FC International Leipzig), Marco Lange (vereinslos), Blaise Sindjui (SV Wilhelmshaven) Abgänge: keine VfB Sangerhausen Zugänge: Eric Willer (Romonta Stedten, w. d. S.) Abgänge: SG Rot-Weiß Thalheim Zugänge: Giovanni Datemach (vereinslos, w. d. S.), Dennis Brunner (vereinslos, w. d. S.) Abgänge: Jens Johannes (TSV 1894 Mosigkau), Yves Hauschildt (SSV Landsberg) Keine Veränderungen im Kader: SV Blau-Weiß Dölau Landesliga Nord SSV 80 Gardelegen Zugänge: keine Abgänge: Vincent Lüppken (SV Reislingen/Neuhaus) MSC Preussen Zugänge: Daniel Stridde (Nedlitzer SV Germania) Abgänge: Florian Dethlefsen (SV Irxleben 1919), Leon-Pascal Jaffke (Union Schönebeck) MSV Börde: Zugänge: keine Abgänge: Kevin Wunderling (Union Heyrothsberge, w. d. S.) Blankenburger FV: Zugänge: Lars Mex (SV Fortschritt Veckenstedt) Abgänge: keine Union Schönebeck: Zugänge: Leon-Pascal Jaffke (MSC Preussen), Philip Küster (SSV Blau-Weiß Barby), Sascha Krüger (SG Blau-Weiß Niegripp) Abgänge: Maximilian Döring (SV Eintracht Gommern), Stephan Pingel (pausiert) Ummendorfer SV Zugänge: keine Abgänge: Kevin Dörge (SV Hötensleben), Sebastian Göllner (Eilslebener SV) SSV Havelwinkel Warnau Zugänge: Jonas Debold (FSV Optik Rathenow II) Abgänge: keine SV Union Heyrothsberge Zugänge: Benjamin Schäfer (SG Blau-Weiß Niegripp), Kevin Wunderling (MSV Börde, w. d. S.), Patrick Podehl (VfB Ottersleben (w. d. S.), Eric Reuss (vereinslos, w. d. S.) Abgänge: Gino Tandel (TuS 1860 Magdeburg II) TuS 1860 Magdeburg Zugänge: keine Abgänge: Uz Müller (FV Eintracht Niesky) VfB Ottersleben Zugänge: keine Abgänge: Patrick Podehl (SV Union Heyrothsberge, w. d. S.) SV Irxleben Zugänge: Florian Dethlefsen (MSC Preussen), Sascha Müller (Haldensleber SC II) Abgänge: keine SG Blau-Weiß Niegripp Zugänge: Franz Josef Möser (VfL Gräfenhainichen) Abgänge: Benjamin Schäfer (SV Union Heyrothsberge), Sascha Krüger (Union Schönebeck) Keine Veränderungen im Kader: FSV Grün-Weiß Ilsenburg, SV 09 Staßfurt, TuS Schwarz-Weiß Bismark, Möringer SV Landesklasse 2 SC Vorfläming Nedlitz Zugänge: Marcel Scheinhardt (vereinslos) Abgänge: Ben Kaiser (TSV Rot-Weiß Zerbst) SV Fortuna Magdeburg II Zugänge: Aref Rabani Toutestani (MSC Preussen II) Abgänge: keine 1. FC Magdeburg II Zugänge: Ben Reinisch (Union Schönebeck, w. d. S.), Victor San Jose Arrant (SV Höhendodeleben, w. d. S.), Lasse Schlotter (SG Orlen) Abgänge: Keine SSV Besiegdas Zugänge: Calvin Rupert Emmanuel (YMCA Madras) Abgänge: Rouven Neudeck (Studium, w. d. S.), Alexander Nodewald (Dresdner SC) Eintracht Gommern Zugänge: Benno Adelheim (ESV Lok Südost Magdeburg), Maximilian Döring (Union Schönebeck II), Tobias Janko (Union Schönebeck, A-Jugend) Abgänge: Patrick Regenstein (SV Blau-Weiß Pretzien), Marco Reichel (unbekannt) Blau-Weiß Gerwisch Zugänge: keine Abgänge: Luca Swolana (Union Heyrothsberge II) Germania Olvenstedt Zugänge: Jan-Philipp Heller (SV Turbine Krottdorf), Florian Thomas Jenkewitz (MSC Preussen A-Jgd.) Abgänge: keine HSV Medizin Magdeburg Zugänge: keine Abgänge: David Alejandro Rojas (Argentinien), Vytautas Zemaitis (Ausland) SSV Samswegen Zugänge: keine Abgänge: Fabian Müller (SSV Stern Elbeu), Fritz Ebeling (HSV Colbitz), Ricardo Sarpe (SV Blau-Weiß 90 Jersleben) Keine Veränderungen im Kader: Burger BC, TSV Niederndodeleben, SV Arminia Magdeburg, Post SV Magdeburg, BSV 79

Magdeburg l Insgesamt gab es im Winter bzw. Verlauf der Hinrunde in den drei Spielklassen mit Magdeburger Vereinen 42 Zu- und 51 Abgänge. Im Vergleich zum Sommer wenig. Aber das Wechselprozedere ist im Winter strenger.

Zum einen muss sich der Spieler bis zum 31. Dezember bei seinem alten Verein ab-, zum anderen bis zum 31. Januar anmelden. Ein Wechsel kommt allerdings nur dann zustande, wenn der abgebende Verein seine Zustimmung erteilt. Ohne diese Zustimmung fällt ein Wechsel in diesem Zeitraum flach.

Eine Veränderung bei Fortuna

Beim Verbandsligisten SV Fortuna hat es nur eine Abmeldung gegeben. Philipp Neugebauer hat am Schöppensteg seine Zelte abgebrochen und sich bei seinem früheren Trainer Mario Katte in Kleinmühlingen angemeldet. Allerdings bestritt Neugebauer seit seinem Wechsel zu den Fortunen im Sommer 2018 verletzungsbedingt nur zwei Spiele in der ersten Mannschaft, kam in der ersten Halbserie überhaupt nicht zum Einsatz.

Unterschiedlich ist die Lage in der Landesliga. Beim VfB Ottersleben und dem MSV Börde gab es im Verlauf der ersten Hälfte den Abgang von je einem Spieler, die aber nicht mehr zum Einsatz kamen.

Müller-Abschied schmerzt

Schwerer ist da schon der Verlust des Aufsteigers TuS 1860, der mit Uz Müller einen Stammspieler in Richtung Sachsen verlor.

Mit Stridde in die Verbandsliga

Die meisten Veränderungen gab es beim MSC Preussen. Die Sudenburger konnten mit Daniel Stridde einen Stürmer verpflichten, der beim Aufstieg in die Verbandsliga helfen soll. Stridde, zuletzt im Kleinfeldbereich in Nedlitz aktiv, schnürte jahrelang die Töppen für die Landesligisten Börde und Heyrothsberge, kam in 107 Ligaspielen auf 70 Treffer. Verlassen haben den Verein Stürmer Florian Dethlefsen in Richtung Irxleben und Keeper Leon-Pascal Jaffke, der zu seinem Heimatverein Union Schönebeck zurückging.