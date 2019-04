In einem furiosen Landesklasse-Derby unterlag der SSV Besiegdas dem HSV Medizin mit 3:5 (0:3).

Magdeburg l Anders als kurz zuvor beim FCM in der nur wenige hundert Meter entfernten MDCC-Arena gab es beim 3:5 zwischen Gastgeber Besiegdas und dem HSV Medizin mit acht Treffern ein wahres Torfestival. Dabei bekamen die Zuschauer, unter ihnen SCM-Handballer Matthias Musche, am Freitagabend unter Flutlicht eine unterhaltsame Anfangsphase zu sehen.

Drei Schüsse - drei Tore

Nachdem die Gastgeber besser starteten, ihre Chancen aber auf der Strecke ließen, gingen die Mediziner mit ihren ersten drei Torschüssen mit 3:0 in Front. In der 7. Minute eröffnete Christian Timmerevers den Torreigen im Nachsetzen, nachdem SSV-Verteidiger Florian Schmidt beinahe ein Eigentor unterlaufen wäre.

Beim zweiten und dritten Treffer sah Besiegdas-Keeper Marios Kolila jeweils nicht gut aus. Bei Robert Munkas Freistoß aus großer Distanz war er zwar dran, konnte den auf das Torwarteck platzierten Schuss aber nicht entscheidend ablenken. Kurz darauf legte er Timmerevers die Kugel mit einer zu kurz abgewehrten Freistoß-Hereingabe genau auf den Fuß, so dass sich dieser mit dem Treffer zum 3:0-Pausenstand bedankte.

Besiegdas zeigt Moral

In Hälfte zwei bewiesen die Besiegdas-Kicker aber große Moral und kämpften sich in die Partie zurück. Weil der Ball aber aus dem Spiel heraus einfach nicht ins Netz der Mediziner wollte, brauchte es zwei Elfmeter für die Hausherren, um zum Torerfolg zu kommen. Beide Male schnappte sich Kapitän Franz Meisner die Kugel und verwandelte jeweils sicher.

In der Folge ließen die Grün-Gelben aber erneut ihre Chancen liegen. So hatte Gregor von Ehrlich-Treuenstätt in 73. Minute nach starker Vorarbeit von Erik Baumert bereits den Ausgleich auf dem Fuß, brachte die Kugel aber nicht am bereits am Boden liegenden René Kowalewski vorbei.

Auch Meisner (71.) und Nico Thurm blieben mit ihren Distanzschüssen ohne Erfolg. Die Mediziner lauerten derweil auf ihre Konterchancen und blieben dabei eiskalt. Gerade nachdem Besiegdas für die Schlussminuten auf volle Offensive umgestellt hatte, traf Timmerevers zum 4:2.

Meisner schlägt zurück

Besiegdas-Kapitän Franz Xaver Meisner brachte die Hausherren keine 60 Sekunden später mit seinem dritten Tor, einem platzierten Flachschuss, noch einmal auf 3:4 heran. Doch das hitzige Flutlicht-Derby, in dem Schiedsrichter Christian Schütze gleich zehn Gelbe Karten – sechs für die Gastgeber, vier für den HSV Medizin – verteilte, war nach Timmerevers viertem Treffer in der 90. Minute endgültig entschieden.