Antonia Schulz (rechts) erzielte das zwischenzeitliche 3:1 für den Magdeburger FFC im Landespokal-Finale. In der obigen Szene setzt sie sich gegen die Edlaus Kathleen Schwabe durch. Foto: Ines Hähnel

Bei der erfolgreichen Titelverteidigung des MFFC im Landespokal feierte u. a. Torschützin Sarah Jacobs ein gelungenes Comeback.

Magdeburg l Titelverteidiger und Regionalligist Magdeburger FFC wurde am Maifeiertag seiner Favoritenrolle im Polytan-Landespokalfinale der Fußball-Frauen gegen den Landesligisten SV Rot-Schwarz Edlau vollauf gerecht. Am Ende feierten die Elbestädterinnen vor 350 Zuschauern im Bernburger Sparkassen-Stadion einen 4:1 (3:1)-Erfolg.

Emily Hähnel (6.), Wiebke Seidler (28.), Antonia Schulz (32.) und Sarah Jacobs (80.) markierten die Treffer für den Sieger. Für die Rot-Schwarzen traf Lysann Schneider zum zwischenzeitlichen 1:1.

Zwei Gesichter im Spiel

Im Spiel zeigte der Titelverteidiger zwei Gesichter. Zum einen war er spielbestimmend, erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Zum anderen versäumte er es aber, mehr Kapital aus diesen Möglichkeiten zu schlagen. So vergaben allein Joy Spiller (10., 15., 18.), Fabienne Wendt (10.) und Lena Güldenpfennig (16.) fünf klarste Möglichkeiten, ehe der Außenseiter einen der stets gefährlichen Konter durch Schneider mit dem umjubelten Ausgleichstreffer abschloss.

Dieser Treffer heizte den MFFC noch einmal an. So stellten Seidler (28.) nach einer Ecke und Schulz mit einem Sonntagsschuss (32.) den Halbzeitstand her.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wogte die Partie einige Minuten hin und her. Beide Teams konnten dabei ihre Möglichkeiten für weitere Tore nicht nutzen. Dabei rückte immer mehr Edlaus Keeperin Nele Hampe in den Mittelpunkt, die zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten des späteren Pokalsiegers vereitelte.

Jacobs erlöst ihr Team

Ausgerechnet Jacobs gelang dann der einzige Treffer im zweiten Durchgang zum 4:1-Endstand (80.). Nach Vorarbeit von Güldenpfennig netzte die MFFC-Akteurin ein, feierte damit ein gelungenes Comeback nach ihrer Kreuzbandverletzung am 2. Spieltag.

Viel Zeit zum jubeln und feiern hat der Regionalligist, der damit auch in der Saison 2019/20 wieder im DFB-Pokal der Frauen startet, indes nicht. Bereits am Sonntag steht ab 14 Uhr das schwere Punktspiel in der Regionalliga Nordost bei RB Leipzig ins Haus.