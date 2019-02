Hannes Weidemeier, (l.), hier in einem früheren Spiel im Duell mit dem Irxleber Tobias Herrmann, ist einer der jungen Wilden beim SV Fortuna. Am Sonnabend testet der Verbandsligist erneut gegen die Irxleber. Foto: Eroll Popova

Gegen den SV Irxleben setzt der SV Fortuna seine Vorbereitung auf die zweite Halbserie 2018/19 fort.

Magdeburg l Der Test gegen die Kicker aus dem Bördekreis ist bereits das vierte Probespiel der Neustädter. Bisher sind die Ergebnisse mit einem 2:2 gegen Landesliga-Spitzenreiter SV 09 Staßfurt, einem Sieg gegen Germania Wulferstedt (2:0) und einer Niederlage gegen den MSV Börde (2:4) durchwachsen.

Doch die blanken Ergebnisse sind für Trainer Dirk Hannemann nur Nebensache. „Viel wichtiger ist, wie fit und vorbereitet wir zum Rückrundenstart sind“, lautet das Motto des Trainers. Unter der Woche arbeitete das Team an der Verbesserung seiner Pass- und Laufwege und der Umkehrbewegung. „Wir haben uns etwas einfallen lassen, um gegen tiefstehende Gegner besser agieren zu können“, so der Coach vielsagend.

Familiärer und gut strukturierter Verein

Dass nach den kräftezehrenden ersten Trainingswochen nun der sogenannte Feinschliff ansteht, freut auch den 22-jährigen Fortunen Hannes Weidemeier. Der Innenverteidiger, der mit vier Jahren einst bei Wacker Felgeleben mit dem Kicken begann und vor gut zweieinhalb Jahren vom Schönebecker SC kommend bei den Neustädtern anheuerte, hat sich mittlerweile bei seinem neuen Verein eingelebt.

„Das ist ein familiärer und gut struktuierter Verein“, so der Maschinenbau studierende Kicker. „Hier ist alles sehr gut organisiert. Toll finde ich, dass wir immer mit einem Bus zu den Auswärtsspielen fahren. Das ist ja nicht überall so.“

Weidemeier findet an seinen Mitspielern gut, „dass wir immer Bock am Fußballspielen haben. Auch wenn es mal nicht so läuft.“ Allerdings meint er auch kritisch: „Ob das immer so gut aussieht, steht auf einem anderen Blatt“, so der Schönebecker, der es als sehr angenehm empfindet, dass es in der Mannschaft viele junge Spieler gibt.

Nicht zuletzt steht er auch auf seinen Trainer, der jedoch auch einer seiner größten Kritiker ist. „Von unserem Coach kann man eine ganz Menge lernen. Der hat ja fast überall gespielt, weiß wirklich, wovon er spricht“ ist der junge Mann überzeugt. „Wenn der Trainer etwas sagt, weiß man, dass er sich das nicht ausgedacht hat.“

Kraft und Kondition sollten vorhanden sein

Dass es in der aktuellen Vorbereitungszeit oft noch hapert, sieht auch Weidemeier. „Es läuft zwar nicht alles so, wie es laufen sollte. Doch sollten Fitness und Kondition jetzt vorhanden sein. Auch wenn nicht alle von unseren Laufstrecken hellauf begeistert waren, da mussten alle durch“, bricht er eine Lanze für diese Trainingszeit. Zumal der Coach immer wieder betone, „dass das Laufen keine Bestrafung ist. Das macht ihr für euch selber.“

Wenn die Mannschaft dann im Spiel letztlich noch einige Körner zuzusetzen habe, „dann freuen sich ja auch viele.“ Trotzdem ist auch der Defensivmann froh, dass das „Kraft- und Konditionsbolzen vorbei ist.“ Sogleich habe der Verteidiger in dieser Woche im Training gemerkt, dass „der Spaßfaktor wieder zunimmt, zumal der erste Rückrundenspieltag in gut einer Woche“ immer näher rücke.

Weidemeier und Team mit klaren Zielen

Auch Weidemeier geht mit einer klaren Zielstellung in diese anstehende zweite Halbserie. „Unser Ziel sind schnell 40 Punkte auf der Habenseite. Ich selber habe mir zudem das Ziel gestellt, mit dafür zu sorgen, dass wir weniger Gegentore als noch in der Hinrunde bekommen.“

Aktuell stehen die Fortunen bei 17 Punkten und 26:38 Toren. „Daran sieht man, dass unsere Torausbeute nicht gerade positiv ist. Also müssen wir daran schrauben, dass es besser wird.“ Doch was macht man, wenn es eben nicht besser wird? „Dann müssen wir halt jedes Spiel zu null spielen. Wenn man nicht die beste Offensive hat, muss man versuchen, das Ergebnis über die Defensive zu retten“, so der Verteidiger.

Am Sonnabend haben Weidemeier & Co erneut die Gelegenheit, ihrem Anhang zu zeigen, dass die Mühen und das Schindern in der bisherigen Trainingsphase nicht umsonst waren. Was zuletzt bei der 2:4-Niederlage gegen den MSV Börde nicht gut aussah, so z. B. das Umschaltspiel, soll nun besser werden. Schließlich wollen die Fortunen auch im kommenden Spieljahr 2019/20 in der Verbandsliga kicken.