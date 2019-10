Die A-Jugend der Berliner Füchse ist im Bundesliga-Topspiel zu Gast beim SC Magdeburg.

Magdeburg l So ganz will sich Fabian Metzner nicht in die Karten schauen lassen. „Ich weiß ja nicht, ob Bob Hanning die Volksstimme liest“, meint er mit einem Lachen. Metzner, Trainer der A-Jugend des SC Magdeburg, will Schwächen beim kommenden Gegner in der A-Junioren-Bundesliga ausgemacht haben. „Zumindest vermeintliche“, sagt er dann ein wenig vorsichtiger.

„Auf einem Portal im Internet sind Videos aller Spiele der Bundesliga hochgeladen und stehen zum Download bereit. Dort haben wir in den letzten Tagen intensiv die Berliner Füchse studiert“, erzählt Metzner.

Direkter Konkurrent

Klar ist: Die Schützlinge von Trainer Bob Hanning aus der Bundeshauptstadt sind seit vielen Jahren der größte direkte Konkurrent der Junioren des SCM. Am Freitagabend steht das direkte Duell in der Bundesliga an. Wie gut sind die Spieler nun auf das Spitzenspiel vorbereitet? „Die letzte Woche stand voll und ganz im Zeichen des Spiels. Am Mittwoch haben wir mit der Videoschulung bereits die Defensive auf die Füchse vorbereitet. Am Donnerstag standen dann noch die Videos für die Offensive auf dem Plan“, erklärt Fabian Metzner.

Der Trainer der A-Jugend erwartet ein körperbetontes Spiel heute Abend in der Hermann-Gieseler-Halle. „Die Jungs sind seit Wochen schon unglaublich heiß auf das Spiel. Die Halle und das Parkett werden brennen. Ich bin mir sicher, dass das Spiel hart und von vielen Zweikämpfen geprägt sein wird. Da werden die Schiedsrichter auch zum Faktor“, meint der SCM-Trainer.

Hartes, aber faires Spiel

Je nachdem, wie schnell die Unparteiischen Verwarnkarten und Zeitstrafen verteilen, kann sich dies also auch zu einem ausschlaggebenden Moment entwickeln. „Darüber mache ich mir aber keine großen Sorgen. Die Jungs spielen schon jahrelang gegeneinander, viele kennen sich von der Nationalmannschaft und anderen Lehrgängen. Von daher sind sie klug genug, hart, aber fair zu spielen.“

Die Rivalität ist dennoch nicht von der Hand zu weisen. Zwar ist das Duell „immer noch nur ein Zwei-Punkte-Spiel“, wie Coach Metzner meint, trotzdem geht es mindestens um das Prestige zweier absoluter Top-Nachwuchsleistungszentren in Handball-Deutschland. Und: Mit einem Sieg könnten die Talente aus Magdeburg mit den Berliner Füchsen in der Tabelle gleichziehen.

Jungfüchse bislang ungeschlagen

Bisher haben die Nachwuchsspieler des SCM erst einmal, im zweiten Saisonspiel gegen SC DHfK Leipzig, verloren und eine Bilanz von 10:2 Punkten nach sechs Spielen. Die Füchse aus dem Berliner Stadtteil Reinickendorf haben erst fünf Spiele bestritten und alle gewonnen (10:0 Punkte). „Allein das ist ein großer Anreiz, das Spiel zu gewinnen“, sagt Metzner.

Zurückgreifen kann Metzner auf alle Spieler seines Kaders. Keiner ist verletzt, alle sind spielbereit. „In so einem Spiel möchte sich jeder beweisen. Deshalb brauche ich die Jungs auch nicht groß zu motivieren. Wir erstellen einen Plan für das Spiel, versuchen uns in erster Linie auf uns zu konzentrieren und haben immer einen Blick auf die Stärken und Schwächen des Gegners.“

Bob Hanning auf Trainerbank

Doch nicht nur auf dem Parkett wird es ein Duell großer Rivalen geben. Ein Großer des deutschen Handballsports sitzt auch auf der Bank des Gegners. Bob Hanning ist zugleich Geschäftsführer der Füchse und seit 2013 Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Er hat einst den HSV Hamburg groß gemacht, war Assistent von Heiner Brand als Co-Trainer der Nationalmannschaft. Mehr Erfahrung geht kaum. Ist da nicht die Versuchung groß, ab und an auch zum Trainer der gegnerischen Mannschaft zu schauen?

„Natürlich hat man Respekt, man trifft ja nicht jeden Tag auf jemanden wie Bob Hanning. Aber während des Spiels interessiert mich das nicht. Dann ist er einfach wie jeder andere Trainer auch“, erläutert Metzner.