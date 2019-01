Zehn Mannschaften hatten sich am Freitag im BEWOS-Sportzentrum Oschersleben zum 21. Fußball-Firmencup eingefunden.

Oschersleben l Um 18.30 Uhr begrüßte Organisator Steffen Drabe die Teams und eröffnete danach das Turnier.

Gespielt wurde in zwei Staffeln mit je fünf Mannschaften, die Spielzeit war auf zehn Minuten festgelegt. In der ersten Staffel spielten: Elektro Joh Oschersleben, LSB Oschersleben, Wilo Oschersleben, Armaturenwerk Hötensleben und Maschinenbau Bühring aus Dreileben. In der zweiten Staffel standen sich das Team LVM, Schaumann Eilsleben, oddesse Oschersleben, Stork Magdeburg und Kebotherm Oschersleben gegenüber.

Schiedsrichter-Trio leitet Spiele

Die Leitung der Spiele übernahmen die Schiedsrichter Heiko Stapel, Steffen Wozny und Michael Bode. Das „Dabei-Sein“ stand zwar im Vordergrund, doch die Teams zeigten den Zuschauern spannenden und anspruchsvollen Fußball.

Bilder Die Schiedsrichter (von links) Michael Bode, Heiko Stapel und Steffen Wozny leiteten das Turnier. Foto: Ottfried Junge



Die Sanitäter Denis Altmann und Hannes Schmidt (von links) vom DRK Wanzleben sicherten den Fußball-Firmencup ab. Foto: Ottfried Junge



Organisator Steffen Drabe gab Hinweise zum Ablauf. Foto: Ottfried Junge



Der Imbissstand war bis zum Ende der Veranstaltung dicht umlagert. Foto: Ottfried Junge



Bester Torhüter wurde Wolfgang Gruhnert (Stork MD). Foto: Ottfried Junge



Bester Torschütze wurde Jonny Schild (Metallbau Bühring). Foto: Ottfried Junge



Jens Bühring (Mitte) setzt sich gegen die oddesse-Abwehr durch und erzielt ein Tor. Foto: Ottfried Junge



In der Vorrunde hinterließen Maschinenbau Bühring, oddesse, Kebotherm und das Armaturenwerk Hötensleben den stärksten Eindruck. Diese vier Teams standen sich dann auch in den beiden Halbfinals gegenüber. Das erste Halbfinale gewann die oddesse durch ein Tor von Daniel Hoffmann mit 1:0 gegen Maschinenbau Bühring. Im zweiten Halbfinale trafen AWH und Kebotherm aufeinander, es endete 6:1 für die Hötensleber.

Spannendes Finale

Für die beiden unterlegenen Teams ging es danach um Platz drei. In dieser Partie gewann Maschinenbau Bühring gegen Kebotherm Oschersleben klar mit 6:1 Toren. Das anschließende Finale zwischen der oddesse und dem AWH war spannend bis zur letzten Sekunde. Zuerst traf Paul Künne für die Hötensleber in der vierten Minute zum 1:0, eine Minute später erfolgte der Ausgleich zum 1:1 durch Christian Zutz. Aber die Hötensleber ließen nicht nach, Alexander Schröder markierte in der siebten Minute das Siegtor zum 2:1. Das Team oddesse kämpfte bis zum Abpfiff, doch ein Tor wollte nicht mehr fallen.

Als bester Torhüter wurde bei der anschließenden Siegerehrung Wolfgang Gruhnert von Stork Magdeburg ausgezeichnet. Bester Torschütze des Firmencups wurde Jonny Schild vom Team Maschinenbau Bühring. Für die Mannschaft vom Armaturenwerk Hötensleben gab es den großen Wanderpokal und dazu noch einen Siegerpokal, gestiftet vom Marktkauf Oschersleben.

Zurück zu den Wurzeln

Nach der Siegerehrung, es war inzwischen schon nach 23 Uhr, wurde der Imbissstand mit seinen Getränken und leckeren Speisen umlagert. Bis weit nach Mitternacht gab es im Vorraum der Sporthalle interessante Gespräche wobei der 21. Fußball-Firmencup noch einmal ausgewertet wurde. Am Ende zeigte sich Steffen Drabe zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Er hatte es dieses Mal als Ü30-Turnier ausgeschrieben um den sportlichen Teamgeist in den Betrieben wieder in den Vordergrund zu rücken. Getreu dem Slogan „Zurück zu den Wurzeln“.