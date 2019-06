Ronny Bree beendet in Ummendorf seine mehr als drei Jahrzehnte andauernde Laufbahn als Aktiver mit einem Abschiedsspiel.

Ummendorf l Brees Gedanken gehen in die 1990er Jahre zurück, als alles begann. „Angefangen habe ich in Ummendorf in der C-Jugend bei Übungsleiter Jürgen Heider, der mir den ersten Schliff verpasste“, erinnert er sich. Es folgten Berufungen in Auswahlmannschaften, die es möglich machten, in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Magdeburg aufgenommen zu werden. Von 1996 bis 2000 trainierte er dort unter Matthias Pape und Volker Stähr, zwei ausgezeichneten Fachleuten. Seine positive Entwicklung manifestierte sich in Erfolgen in der Meisterschaft und dem Gewinn des DFB-Pokals 1999.

Im Bördekreis war der TSV Völpke 1999/2000 inzwischen in die Verbandsliga aufgestiegen und hatte im ersten Spieljahr den Klassenerhalt geschafft. Für Bree stand der Wechsel in den Männerbereich an. Auf der Suche nach einem entsprechenden Verein spielte er in Wanzleben und Völpke vor, wo er 2000/01 einen Vertrag erhielt. Dort hatte inzwischen der ehemalige DDR-Oberligaspieler und spätere Zweitliga-Profi Thoralf Bennert als Spielertrainer angeheuert. Mit ihm zog eine neue, höhere Qualität in den Trainings- und Spielbetreib ein. Wie alle anderen profitierte auch Ronny Bree davon, was in einem deutlichen Leistungsanstieg sichtbar wurde.

Der TSV auf einem erfolgreichen Weg

Zu den ersten Erfolgen des TSV gehörte der Gewinn des Hallen-Landesmeistertitels im Winter 2000. Das Spieljahr 2001/02 wurde mit dem vierten Platz abgeschlossen. 2002/03 errang die Mannschaft den Vize-Landesmeistertitel. Die Saison 2003/04 wurde zum ersten Höhepunkt in der Völpker Fußballgeschichte, denn der TSV gewann am 18. Mai 2004 in Dessau durch einen 3:2-Erfolg gegen Dessau 05 den Landespokal von Sachsen-Anhalt.

Die Auslosung in der ersten Hauptrunde im DFB-Vereinspokal am 17. Juli in der ARD-Sportschau bescherte Völpke das Traumlos FC Bayern München.

Völpke gewinnt Fußball-Landesmeistertitel

Wie für alle im Verein wurde das Spiel in Dessau auch für Ronny zu einem unvergesslichen Erlebnis. Am 11. Juni 2005 gewann Völpke in Hettstedt den Fußball-Landesmeistertitel und schaffte damit den Aufstieg in die Oberliga Süd des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Zu den ersten Gratulanten gehörten der Vizepräsident des FSA, Prof. Dr. Klaus Dechand und der Spielausschussvorsitzende Klaus Peter Fischer.

Der Aufenthalt in der Oberliga Süd 2005/06 dauerte leider nur ein Jahr.

Nie zuvor und auch nie wieder danach hat Völpke in einer so hohen Leistungsklasse gespielt. Die 15 Heimspiele sahen 7474 Zuschauer. Das entspricht einem Durchschnitt von 498 je Begegnung. Ronny Bree bestritt als einziger Spieler alle 30 Begegnungen. In den Jahren nach 2008/09 musste Völpke leistungsmäßig Abstriche machen. Nach 15 Jahren und genau 400 Pflichtspielen beendete Ronny Bree nach einer würdigen Verabschiedung sein Engagement beim TSV Völpke.

Die Stationen Seehausen und Ummendorf

Am 1. Juli 2016 gründete Ronny Bree mit seinem langjährigen Freund und Arbeitskollegen Sebastian Foitzik die gemeinsame Firma METANEO. Der Fußball geriet dadurch etwas in den Hintergrund. Beim SV Seehausen war er vom Pech verfolgt. Im Winter 2016 zog er sich einen Schienbein- und Wadenbeinbruch zu, der ihn 16 Monate außer Gefecht setzte. Seinen Abschied vom SV Seehausen feierte er im letzten Punktspiel der Saison 2016/17 mit einem Sieg und einem Tor. Im Sommer 2017 schloss sich der Kreis, Ronny Bree ist „endlich wieder zu Hause“, beim USV, angekommen. Er freute sich sehr über die neue Aufgabe, Ummendorf spielte mittlerweile in der Landesklasse und er hatte wieder richtig Lust auf Fußball.

Doch auch hier blieb er von Verletzungen nicht verschont. Am 1. Mai 2018 erlitt Bree wieder einen Schienbeinbruch, mit dem er immer noch zu kämpfen hat. Aus diesem Grund ist für ihn jetzt auch Schluss. Die Gefahr, dass wieder etwas passieren kann, ist groß. Dieses Risiko möchte er auch im Interesse seiner Familie nicht eingehen. Das letzte Wort soll Ronny selbst haben:

„Ich liebe den Fußball, dieser Sport hat mich seit meinem fünften Lebensjahr begleitet und geformt. Ich durfte ausgezeichnete Trainer, Betreuer, Spieler und noch viele andere hervorragende Menschen kennenlernen. Ich möchte allen danken, meiner Familie und allen Freunden, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Es gab Situationen und Erlebnisse, die nie wiederkehren werden. Ich war sicher nicht der beste Fußballer, aber ich war immer mit dem Herzen und starkem Willen dabei.“

Ronny Bree Traditions-Elf: Christian Beer, Normen Tenneberg, Jan Küllmei, Florian Hiersemann, Christian Uffrecht, Niklas Noeske , Christoph Grabau, Martin Ilsmann, Christian Schütze, Thomas Leonardi, Nils Schräder, Melkon Lazarian, Christian Burger, Kevin Kassebaum, Thomas Hagedorn, Patrick Burger, Alexander Schröder, Marco Behse, Chris Sacher, Martin Fuhrmann, Christian Wilken.

Trainer: Marco Wagner

Mannschaftsbetreuer: Herloff Heck

Bayern Traditions-Elf: Frank Pietruska, Sebastian Reiß, Kai Heimrath, Ingo Herrmanns, Mario Lürding, Marvin Röper, Stefan Scholz, Dirk Baumann, Mirko Behrens, Rene Heckeroth, Christian Helmke, Christoph Springmann, Dennis Fuchs, Benjamin Sacher, Ronny Bree, Nico Bremse, Andre Linzert, Björn Ohnesorge, Marwin Potyka, Sebastian Deumeland, Andreas Müller,Nick Rokitta. (Die Mannschaft stellt sich wie immer selbst auf).

Rahmenprogramm: Ab 15 Uhr Hüpfburg; Kaffee-, Kuchen- und Eisverkauf durch Kita Ummendorf; Grillprodukte und leckere Salate

Spendenaktion: für die Grundschule Burg Ummendorf und die Kindertagesstätte „Allerfrösche“ Ummendorf.