Die U11 der JSG Alleringersleben/Harbker SV erreichte beim Deutschen Junioren Cup in Bremen den vierten Platz.

Bremen l Wie schon 2018 stellte sich die U11 der Spielgemeinschaft Blau-Gelb Alleringersleben/Harbker SV der Herausforderung „Junioren Cup“ in Bremen und wollte wissen, wo sie im nationalen und internationalen Vergleich in ihrer Altersklasse steht.

Mit großer Vorfreude, Ehrgeiz und bei bestem Wetter ging es für die Jungs, Trainer und Eltern los. Alle freuten sich auf drei Tage Fußballspaß. Die Unterbringung erfolgte wieder in Zelten und Wohnmobilen auf einem Nebenplatz der Sportanlage.

Eröffnungsfeier für 100 Teams

Am Freitagabend fand die große Eröffnungsfeier mit insgesamt 100 Teams statt. In den Altersklassen von der U9 bis zur U15 nahmen jeweils bis zu 32 Mannschaften an dem Turnier teil. Die Spielgemeinschaft Blau-Gelb Alleringersleben/Harbker SV startete Samstag gegen die JSG Steden-Axstedt erfolgreich in die Vorrunde. Die Jungs waren voller Energie und gewannen überlegen mit 13:0. Das zweite Spiel gegen die JSG Lönsheide endete 1:1-unentschieden Für das Achtelfinale war ein Sieg gegen Türkiyemspor Berlin erforderlich. Nach einem spannenden Spiel und dem Siegtreffer in letzter Sekunde zum 4:3 qualifizierte sich die Spielgemeinschaft aufgrund des besseren Torverhältnisses als Gruppenerster für die KO-Runde.

Bei sehr sommerlichen Temperaturen fand am Nachmittag das Achtelfinale gegen die SV Cappeln statt. Nach kräftezehrenden 25 Minuten war die Freude bei den Jungs, Trainern und Eltern groß. Das Spiel wurde mit 3:1 gewonnen. Für die Zeit zwischen den Spielen wurden viele Aktivitäten, wie Torwandschießen, Survivalparcours und Bubble Soccer angeboten. Am Abend wurde die Leistung der Jungs gefeiert, jeder konnte dabei hören, woher sie kamen, denn das „Magdeburger Lied“ durfte nicht fehlen.

Ein nervenaufreibendes Spiel

Nach einem reichhaltigen Frühstück wurde pünktlich um 9 Uhr das Viertelfinale gegen die PVCV Vleuten aus den Niederlanden angepfiffen. In einem engen und nervenaufreibenden Spiel setzten sich die Jungs aus der Börde verdient mit 1:0 durch.

Im Halbfinale ging es gegen den TSV Bardowick (Lüneburg) um den Finaleinzug. Nach starker Leistung führte das Team bis zur letzten Sekunde mit 1:0, aber mit dem letzten Angriff gelang dem TSV Bardowick tatsächlich noch der Ausgleich und im Neunmeterschießen hatte der Gegner mit 3:2 das bessere Ende für sich.

Die Enttäuschung über das verpasste Finale war den Jungs anzumerken, so dass das Spiel um Platz drei leider gegen den FC Süderelbe (Hamburg) verloren ging. Das Finale gewann der TSV Bardowick gegen die SpVgg Vreden deutlich mit 5:1. Die Jungs der Spielgemeinschaft Alleringersleben/Harbker SV dürfen stolz auf ihre Leistung und Platz vier sein.