Die SG Germania Wulferstedt hat den SC Germania Kroppenstedt zum Testspiel empfangen.

Wulferstedt l Gegen den ambitionierten Bördeoberligisten Kroppenstedt gewann Wulferstedt nach 90 Minuten Spielkontrolle mit 4:1. Zwar berichteten die Gäste über etliche Ausfälle in ihren Reihen, dennoch entschieden sie sich mit ihren groß gewachsenen Innenverteidigern für eine defensive Taktik und stellten dem Landesklassisten damit nicht leicht zu lösende Aufgaben.

Reimann trifft zur Führung

Für das Trainerteam Mohr / Krenz war das eine gewünschte Ausgangslage, denn die Mannschaft soll Lösungen gegen tiefer stehende Teams finden. Wulferstedt beschäftigte Kroppenstedt von Beginn an. Große Chancen ergaben sich noch nicht. Nach einer Viertelstunde bedrängte Denny Herzberg den herausgelaufenen Gästekeeper Maximilian Geick. Den Abpraller nahm Christian Reimann unter Kontrolle und traf mit sehenswertem Heber über Geick hinweg zum 1:0 für die Hausherren. Der Ball lief flüssig bei Wulferstedt.

Die Mannschaft war in Bewegung, Räume wurden geöffnet, Laufwege erkannt und die Pässe kamen überwiegend an. Chancen häuften sich jetzt und hätten in der Zeit bis zur Halbzeit gut für frei Treffer reichen können. Steve Elle dribbelte sich stark bis vor das Tor, wurde dann noch geblockt (18.). Herzberg platzierte einen Kopfball genau an den Innenpfosten, der Ball sprang zu ihm zurück, den Nachschuss fälschte Geick über die Latte ab (20.).

Ausgleich aus dem Nichts

Ein Schlenzer von Christian Schütze aus spitzem Winkel wurde von der Torlinie geköpft (36.). Kroppenstedt belohnte sich gleich mit dem ersten echten Ausflug vor das Wulferstedter Tor mit dem Ausgleich. Ein satter Schuss aus 18 Metern schlug im Winkel ein (37.). Das berüchtigte Gegentor aus dem Nichts.

Chancen auf beiden Seiten nach der Pause

Wulferstedt hatte durch einen Foulelfmeter die Möglichkeit zur erneuten Führung. René Jahn schoss den Strafstoß an den Pfosten (40.). Zu Beginn der zweiten Hälfte eine kurze Phase der Gäste mit mehr Mut nach vorn. Während eines Konters parierte der jetzt für Beisch eingewechselte Leon Thiepold einen Schuss aufs kurze Eck (47.). Danach hatte die einheimische Germania das Spiel wieder voll unter Kontrolle. Der starke Geick und der Pfosten verhinderten noch eine Wulferstedter Führung. Ein Schuss von Till Breitenbach wurde um den Pfosten gelenkt (54.), ein Grzenda-Kopfball nach Eckstoß von der Linie geköpft (58.). Als Thiepold sich einen Ausflug leistete, warf sich Daniel Brunke vor dem Tor in die Flugbahn des Balles und verhinderte die Gästeführung (66.). Reimann besorgte mit seinem zweiten Treffer das 2:1 (69.). Herzberg traf zum zweiten Mal Aluminium, als er vor Geick noch zum Schuss kommt, der Ball aber vom Pfosten aufgehalten wird (79.). Gleich darauf machte er es besser.

Unter Mithilfe des Innenpfostens war der platzierte Schuss aufs kurze Eck drin (81.). Kurz vor Abpfiff der Schlusspunkt durch Brunke, dessen zentralen Kopfball der irritierte Geick nicht unter Kontrolle bekam. Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt Wulferstedt den Landesligisten Blau-Weiß Niegripp zum nächsten Testspiel.

Statistik

Wulferstedt: Beisch / Thiepold – Brunke, Behrens, Grzenda, Jahn, Rzehaczek, Dreyer, Reimann, Schütze, Elle, Herzberg / Charwat, Breitenbach, Reschke

Kroppenstedt: keine Angaben im Spielbericht

Tore: 1:0 Reimann (15.), 1:1 k.A. (37.) 2:1 Reimann (69.), 3:1 Herzberg (81.), 4:1 Brunke (90.)

Schiedsrichter: Robert Pankow, Horst Klutzny, Jakob Feja