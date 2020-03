Rund 65 Kilometer Anreise haben sich für den SV Altenweddingen am Ende doch noch gelohnt.

Altenweddingen l Bei Borussia Görzig gewann das Team von André Lucht dank eines späten Treffers von Hannes Petters noch 2:1 (0:1).

SVA früh in Rückstand

Auf schwer bespielbarem Feld verbuchten die Altenweddinger die erste gute Aktion in der zweiten Minute. Der Kopfball von Sebastian Pesel nach Harnau-Ecke flog nur knapp über die Querlatte hinweg. Beide Teams erspielten sich in der Anfangsphase noch keine Vorteile. Abschlüsse aus der Distanz verfehlten das Tor recht deutlich. Ein Standard musste herhalten, um die Gastgeber in der 18. Spielminute in Führung zu bringen. Nach einer Ecke kam am langen Pfosten David Nadolny an den Ball, den er mit Hilfe des Pfostens im Tor unterbrachte. Der SV Altenweddingen brauchte einige Minuten um sich zu schütteln, was Borussia Görzig vergeblich auszunutzen versuchte.

Rückstand zur Halbzeit

Danach besannen sich die Gäste wieder und hatten in der 26. Minute durch Martin Ruffert ihre nächste Torgelegenheit. Eine anschließende Ecke durch Tom Harnau brachte ebenfalls noch einmal Gefahr, denn Hannes Petters verfehlte per Kopf das Tor der Görziger knapp. Auf der anderen Seite hatte der SVA in der 35. Minute Glück, dass John Kahrstedt den Ball nicht voll traf. Bis zur Halbzeitpause kamen die Gäste aus Altenweddingen noch zu zwei Abschlüssen. Jonas Motsch verfehlte aus der Distanz das Tor und einen Schuss von Lukas Schwarz klärte Görzigs Keeper Tobias Nadolny sicher.

Die Gäste schienen sich für die zweite Hälfte etwas vorgenommen zu haben und kamen gleich zu guten Möglichkeiten. Nach einem schnellen Konter über die linke Seite (51.) verfehlte Tom Harnau das Tor knapp. In der 54. Minute zog Jonas Motsch aus der Distanz ab und zwang Keeper Nadolny zu einer klasse Parade. Die Gastgeber versuchten immer wieder mit weiten Bällen, die schnellen Angreifer ins Rennen zu schicken. Brenzlige Situationen ergaben sich daraus aber eher selten.

Ausgleich durch einen Foulelfmeter

Glück hatte der SV Altenweddingen aber in der 60. Minute, dass Lukas Schwarz für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der eigenen Torlinie rettete, als John Kahrstedt zum Abschluss kam. In der 70. Minute dann eine undurchsichtige Situation im Strafraum von Borussia Görzig. Nach einem Freistoß kam Sebastian Pesel abseits des Balles zu Fall. Schiedsrichter Martin Beutel ließ weiterlaufen, sein Assistent allerdings zeigte an, dass er etwas gesehen hatte. Nach kurzer Beratung entschied Beutel auf Elfmeter für den SV Altenweddingen und zeigte Josue Congo die Rote Karte. Fabian Richter übernahm Verantwortung und verwandelte zum 1:1.

SVA mit Last-Minute-Treffer

Dem SV Altenweddingen war in der Folge anzumerken, dass jetzt der Sieg eingefahren werden sollte. Gute Aktionen der Gäste folgten. In der 88. Minute belohnte sich der SV Altenweddingen für sein gutes Spiel in der zweiten Hälfte. Nach einem Freistoß von Fabian Richter von links ging Hannes Petters energisch zum Ball und brachte diesen zum 1:2 über die Torlinie. Mit diesem späten Treffer entschied der Mannschaftskapitän das Spiel.

Statistik

SV 1889 Altenweddingen: Sönke Deike, Lukas Schwarz (90. Nino Krause), Lukas Hering, Alexander Nord, Fabian Richter, Hannes Petters, Jonas Motsch (82. Maurice Hoffmann), Martin Ruffert, Tom Harnau, Tino Haas (32. Philipp Selent), Sebastian Pesel - Trainer: Andre Lucht

Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle (Saale) -

Zuschauer: 54 -

Tore: 1:0 David Nadolny (18.), 1:1 Fabian Richter (71./FE), 1:2 Hannes Petters (88.) -

Rot: Josue Congo (66., VfB Borussia Görzig)