Der KFV Fußball Börde gibt auf seiner Internetpräsenz bekannt, dass die Versammlung zur Zukunft der F-Jugend abgesagt wird.

Ummendorf l Das Treffen war ursprünglich für den 2. April 2020 in Ummendorf vorgesehen.

Gern können aber schon Ideen und Vorschläge an den KFV herangetragen werden. Diese bitte per E-Mail an Heike Schröder (Staffelleiterin F-Jugend) schicken.