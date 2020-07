Der VfB Oschersleben hat sich für die anstehende Saison mit vier Neuzugängen ordentlich verstärkt.

Oschersleben l Dazu übernimmt mit Mario Staudte (rechts) ein neuer Trainer die Männermannschaft. Der 50-Jährige hat sich vorgenommen, einheimische Spieler sowie Spieler mit Migrationshintergrund zu einer sportlich starken Einheit zu formen.

Mit dem Kader von 21 Spielern wird als Zielstellung Platz eins bis drei in dieser Saison herausgegeben. Das erste Vorbereitungsspiel findet bereits am Sonnabend, 11.07.2020, gegen Barneberg oder Harbke statt. Die Partie startet um 14 Uhr auf dem Sportplatz am Wiesenpark. An gleicher Stelle folgt am 18. Juli um 13 Uhr ein Testspiel gegen Einheit Wernigerode.

Bei einem Besuch der Spiele können sich die Zuschauer davon überzeugen, dass die Vereinsmitglieder während der langen Spielpause nicht untätig waren. Sie nutzten die Zeit zur Sanierung des Vereinsheimes. Der Vorstand des VfB Oschersleben bedankt sich an dieser Stelle bei den Sponsoren für die Unterstützung. Der bisherige Trainer Gerd Grumann übergibt auf dem Foto Ball und Verantwortung an seinen Nachfolger Mario Staudte.