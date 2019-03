Mit dem 20. Spieltag biegt die Bördeoberliga in das letzte Drittel der Saison ein.

Oschersleben l Der kommende Spieltag verspricht nicht nur Brisanz im Topspiel beim SV Grün-Weiß Dahlenwarsleben. Ebenso dürfte Spannung am Barleber Anger garantiert sein, wenn die beiden erfolgreichsten Mannschaften der Rückrunde aufeinander treffen.

Duell der besten Rückrundenteams am Anger

Mit zehn Punkten aus vier Spielen thront der FSV Barleben II an der Spitze der Rückrunden-Tabelle und hat sich damit auch leicht aus der Abstiegszone gelöst. „Wir haben uns stabilisiert und gute Ergebnisse eingefahren“, resümiert FSV-Trainer Schult die Entwicklung seines Teams nach der Rückrunde. Diese wird im heutigen Heimspiel gegen den TSV Niederndodeleben auf dem Prüfstand stehen. „Es wird nicht einfach“, weiß der Barleber-Trainer. Denn der Ligaprimus reist nach drei Siegen in Folge mit reichlich Selbstvertrauen an den Anger. „Die Stimmung im Team ist natürlich sehr gut“, bestätigt Sascha Neumann den aktuellen Sinneseindruck beim TSV.

Bringt die FSV-Reserve wieder Spannung in den Kampf um die Meisterschaft oder zieht der Spitzenreiter weiter von Erfolg zu Erfolg? Eine Frage, die Klärung finden wird ab 15 Uhr. Im Hinspiel setzte sich der TSV Niederndodeleben knapp mit 1:0 durch.

Topspiel in Dahlenwarsleben

Im Fokus des Spieltages steht auch das Topspiel im Dahlenwarsleber Kuhstall-Stadion, in dem die Elf von Andreas Mucke den Tabellendritten Grün-Weiß Süplingen empfängt. „Ein Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften mit identischen Spielanlagen“, kommentiert Dahlenwarsleben-Trainer Mucke die heutige Ansetzung. Eine Aussage, die sich auch auf die derzeitigen nackten Zahlen - beide Teams trennt ein Tabellenpunkt bei gleicher Toranzahl - stützt. Ein wirklicher Favorit lässt sich daher nicht ausmachen, dennoch sind die Hausherren gewarnt.

„Mit Tino Jacobs und Sven Hieronymus haben die Süplinger zwei starke Spieler in ihren Reihen“, befindet Mucke, der damit eine weitere Bilanz bestätigt. Denn sowohl Jacobs, drei Tore aus vier Spielen, als auch Hieronymus, traf in den letzten zwei Begegnungen, zeigten sich in den vergangenen Spielen gegen den aktuellen Tabellenzweiten treffsicher. „Die Mannschaft, die am wenigsten Fehler macht, wird gewinnen“, blickt Mucke voraus und gibt seinem Team das Motto „Geht raus und habt Freude am Spiel“ mit auf dem Weg.

Neuenhofe gastiert in Wanzleben

Nach dem spielfreien Wochenende reist die SG Blau-Weiß Neuenhofe mit personellen Problemen zum Auswärtsspiel beim SV Blau-Weiß Empor Wanzleben. „Wir müssen schauen, dass wir eine gute Elf zusammen bekommen“, erklärt Pooth, der voraussichtlich auf einen Teil seines Spielerstammes verzichten muss. Da sich die Gastgeber gegenwärtig im Kampf um den Klassenerhalt befinden, geht Neuenhofes Trainer von einer motivierten Wanzlebener-Elf aus. „Sie werden alles geben, um zu punkten und sich von der bedrohlichen Zone zu entfernen“, blickt der Coach des amtierenden Kreismeisters voraus. Offen bleibt, ob sich ein ähnlich hoher Erfolg wie im Hinspiel, die Pooth-Elf gewann mit 4:1-Toren, einstellt. „Das Spiel war nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis verrät“, erklärt der Trainer des aktuellen Tabellenfünften und wünscht sich für seine Mannschaft „einen Erfolg, um oben dran zu bleiben“.

Kroppenstedt empfängt Harbke

Mit vier Punkten aus vier Spielen ist Germania Kroppenstedt nur mäßig in die Rückrunde gestartet. „Wir sind alle mit dem Tabellenplatz nicht zufrieden. Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren gut, im Punktspielbetrieb eher ernüchternd“, verrät Björn Kaczur, Sportlicher Leiter des SC Germania. Die Trendwende soll für seine Elf nun gegen den Harbker SV her. Dabei wird es nach Meinung von Kaczur nicht nur auf das spielerische Element ankommen, sondern auch auf die mentale Fitness. „Wenn wir zurück in die Erfolgsspur kommen wollen, geht das aber nur mit der nötigen Frische, besonders im Kopf“, betont der Germania-Verantwortliche und spricht die Baustellen seiner Mannschaft offen an. „Wir machen zu viele individuelle Fehler, die zu Toren führen und das kostet uns wichtige Punkte“, übt der Sportliche Leiter des aktuellen Tabellenzehnten Kritik. Positiv sollte ihn aber nicht nur der 5:1-Hinspielerfolg stimmen lassen, sondern auch die Bilanz der letzten drei Partien, in der seine Elf 13 Tore erzielte.

Spiel auf Augenhöhe in Gutenswegen

Ein Spiel auf Augenhöhe kann in der Partie zwischen dem SV Gutenswegen/Klein Ammensleben und dem punktgleichen TSV Hadmersleben erwartet werden. „Man kann auch sagen, dass eine routinierte Mannschaft auf eine junge wilde Truppe trifft“, so Heiko Hoffmann. Der Trainer der Gauseberger setzt den Fokus für das kommende Heimspiel besonders auf die Arbeit in der Defensive. „Wir müssen dort noch viel lernen“, gibt Hoffmann zu Protokoll. Erfreut zeigt sich der Trainer über die Trainingsarbeit mit seinem neuen Team. „Die Jungs sind sehr fleißig“, verrät der SV-Coach, der sich „einen Erfolg wünscht“, um dem Saisonziel einstelliger Tabellenplatz näher zu kommen.

Alle Begegnungen des 20. Spieltags werden am Sonnabend um 15 Uhr angepfiffen.

Übersicht

Eilslebener SV - Flechtinger SV

Bebertaler SV - E. Gröningen

GW Dahlenwarsl. - GW Süplingen

G. Kroppenstedt - Harbker SV

FSV Barleben II - TSV Niederndodeleben

Gutensw./Kl. Amm. - TSV Hadmersleben

BW E. Wanzleben - BW Neuenhofe