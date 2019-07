Ein Duo, welches jahrelang für den Wackersleber Fußball stand, hat sich in diesem Jahr verabschiedet.

Wackersleben l Während Heino Ilsmann sein Traineramt niederlegte, tritt auch Kapitän Steven Schooff kürzer und wird nur noch in Ausnahmefällen die Töppen schnüren.

Beide standen auch in den schwierigen Jahren in der Bördekreisklasse auf beziehungsweise neben dem Platz. Sie sind allerdings auch maßgeblich am Aufschwung der letzten Jahre, gekrönt vom souveränen Aufstieg in die Bördeklasse, beteiligt. War es die Organisation der Spiele, Arbeitseinsätze oder Training – auf die beiden konnte man sich jederzeit verlassen. Mit ihnen verliert die Mannschaft zwei wichtige Eckpfeiler. Während Steven nun mehr Zeit für seine Tochter Lina hat, kann Heino die Zeit zum Schrauben nutzen. Mannschaft und auch der ganze Verein sagen zum Abschied: „Danke für die geile Zeit. Macht es jut, Jungen´s!“