Auf der Mitgliederversammlung des LSV 90 Klein Oschersleben wurde der langjährige Trainer der Männer Lars Becker feierlich verabschiedet.

Klein Oschersleben l Im Februar 2009 trat er die Nachfolge des verstorbenen Manfred Flacke an. Im Mai des gleichen Jahres folgte der Abstieg aus der Verbandsliga. Von 2009 bis 2012 spielten die Klein Oscherslebener in der Bezirksliga und landeten immer auf dem Treppchen. Im April 2013 dann die Meisterschaft und der Aufstieg in die Verbandsliga. Seitdem wurde trotz oftmaliger Personalnot die Klasse gehalten.

Eine Zeit mit vielen Höhen

Die beste Platzierung war in der Saison 2014/15 der siebte Platz. Der größte Sieg unter Trainer Lars Becker war jedoch im März 2017, beim Tabellenführer Osterburg, mit 30:29 Toren. Ende Februar dieses Jahres verkündete Lars Becker, dass er zum Saisonende nach elf Jahren beim LSV 90 seine Trainerlaufbahn beendet.

Der LSV 90 Klein Oschersleben bedankt sich bei Lars Becker für die erfolgreichen Jahre und wünscht ihm für die Zeit nach dem Handball alles Gute.