Mit einem starken 35:28-Heimsieg starten die Herren des SV Lokomotive Oschersleben in die neue Saison.

Oschersleben l Neuer Trainer, neue Spieler, neue Saison - die Männermannschaft des SV Lokomotive Oschersleben konnte zum Auftakt in die Saison mit 35:28 gegen den HC Salzland 06 gewinnen. Mit an Bord waren zwei Neuzugänge bei der Lok. Mit Benjamin Levec und Martin Hoffmann kehren zwei Eigengewächse zur Lokomotive zurück. Wobei letzterer als eine Art Spielertrainer fungiert. Zum Ende der vergangenen Saison hatte der langjährige Lok-Trainer Jens Schulz seinen Rücktritt erklärt. Daher leitete Hoffmann die Trainingseinheiten der Saisonvorbereitung und stand, wenn auch verletzungsbedingt, am Wochenende an der Seitenlinie.

Levec bewies hingegen auf dem Feld seine Wichtigkeit. Mit neun Toren feierte der 30-Jährige ein starkes Comeback. Die Lok-Männer machten es an diesem Sonnabend wenig spannend. Nach 37 Sekunden erzielte Simon Daniell Albrecht das 1:0 für den HC Salzland 06 - und es sollte die einzige Führung der Gäste bleiben. Schnell glich Benjamin Müller zum 1:1 aus, ehe er nach gut fünf Spielminuten auch die erste Führung der Lok zum 2:1 erzielte.

In der Folge konnten die Oschersleber die Führung durch schnelles Konterspiel und Tore von König, Heyne, Rudolph und eben Levec ausbauen. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Thomas Schwarz zum 16:11.

Pausentee

Auch nach der Pause lies der SV Lok nichts anbrennen. Lediglich die Salzland-Spieler Tommy Minet und Simon Daniell Albrecht hielten mit ihren elf beziehunsgweise acht Toren dagegegen. Doch es nützte nichts: das Heimteam spielte weitestgehend zu souverän auf. In der 48. Minute traf erneut Levec zur zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Führung zum 27:20.

Am Ende war es ein deutlicher 35:28-Sieg für den SV Lok in einer fairen Partie gegen einen neuformierten Gast vom HC Salzland 06, dem die fehlende Abstimmung noch deutlich anzumerken war.

Am kommenden Sonnabend (7. September 2019) bittet der SV Lokomotive Oschersleben direkt zum nächsten Heimspiel. Um 17 Uhr erflogt der Anpfiff gegen die SG Stahl Blankenburg.

Auch die D-Jugend des SV Lok war erfolgreich. Mit 30:10 schlug sie den SV Germania Borne. Das Damenteam verlor hingegen gegen den TSV Wefensleben mit 22:30, und die B-Jugend gegen den Barleber Handball Club mit 27:31.

Oschersleben: Staatz, Levec (9), Heyne (8), König (2), Müller (5), Steffen Röhler, Schannor (2), Krause, Rücker, Sebastian Röhler (1), Rudnick, Frank Schwarz, Thomas Schwarz (3), Rudolph (5)

HC Salzland 09: Stein, Minet (11), Linke (1), Stelmecke, Märtens (2), Albrecht (8), Rübenack (1), Goldschmidt, Wilke (4), Seiler (1)