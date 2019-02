Nach sechs Wochen Spielpause musste der LSV 90 Klein Oschersleben gegen den bis dato Tabellenvorletzten aus Güsen antreten.

Oschersleben l Bei diesem Heimspiel im BEWOS Sportzentrum sollten eigentlich zwei Punkte eingefahren werden. Daraus wurde nichts, im ganzen Spielverlauf zeigten die Bördemannen eine schwache Leistung ohne Biss und Leidenschaft und verloren 23:27.

Durch Personalprobleme musste auch in dieser Partie Marcel Sommer aktiviert werden. Von den Hausherren wurden zu viele technische Fehler gemacht und klare Torchancen ausgelassen. Da aber auch die Güsener keinen sehenswerten Handball zeigten, war es ein Spiel auf niedrigem Niveau.

Gastgeber startet holprig

Gleich in den ersten Minuten wurde klar, dass es an diesem Tag schwer wird, die Begegnung zu gewinnen. Im Angriff wurden seitens der Gastgeber zu schnell die Bälle hergeschenkt und die Rückwärtsbewegung war ungenügend.

Rückstand zur Halbzeit

So kamen die Gäste von der linken Außenposition zu einfachen Toren 2:6 (10. Minute). Leider sah Nico Hohlfelder in dieser Zeit (15.) eine unnötige Rote Karte. Da aber auch Güsen keinen guten Tag erwischt hatte, konnten Suttner & Co. bis zur 23. Minute auf 9:10 verkürzen. Güsen konnte im Anschluss wieder einfache Tore netzen und ging mit 11:14 Toren in Führung. Sekunden vor der Pause erzielte Marcel Sommer mit seinem ersten Tor das 12:14 Halbzeitergebnis.

Auch im zweiten Durchgang zeigten die LSV-Spieler ihren Fans keinen erfolgreichen Handball. Kein Druck und zu wenig Bewegung im Angriff waren zu erkennen. Auch mit der Abwehrarbeit und dem Torwartspiel konnten die Verantwortlichen nicht zufrieden sein. Die Gäste lagen dadurch ständig mit drei oder vier Toren vorn.

In der 48. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf, weil nach einem 17:21-Rückstand der LSV durch Tore von Dennis Pohl, Ronny Suttner und Marcel Sommer noch einmal auf zwei Tore verkürzen konnte (20:22). Aber auch dieses Mal antworteten die Gäste mit einfachen Toren. In den letzten zehn Minuten trafen die Mannen aus Klein Oschersleben nur noch zwei Mal ins gegnerische Netz. Das war zu wenig, um erfolgreich das Spiel zu beenden.

Statistik

LSV 90 Klein Oschersleben: Engelhardt – Kernchen, Kopper, Hohlfelder (1 Tor), Dedecke (4), Ehelebe (1), Pohl (2), Sommer (2), F. Langenbeck (2), Suttner (11),

Siebenmeter: 5/5;

Zeitstrafen: 3;

Rote Karte: 1