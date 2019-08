Gleich mit drei Teams aus der Jugend startet der TSV Wefensleben in die neue Saison.

Wefensleben l Die Abteilung Handball des TSV Wefensleben 1990 e.V. geht mit drei Nachwuchsmannschaften in die neue Spielserie. Für die gemischte E-Jugend und die weibliche B-Jugend geht es am 14. September mit einem Heimspiel los. Die neu ins Leben gerufene A-Jugend startet am gleichen Tag mit dem Auswärtsspiel in Quedlinburg. Um auch in Zukunft für die Kinder und Jugendlichen Wettkampfsport im Verein anbieten zu können, freut sich der Verein über interessierte Handballer. Mädchen und Jungen sind gern gesehen.

Für eine weibliche D-Jugend stehen aktuell noch nicht ausreichend Mitspielerinnen zur Verfügung. Hier können sich Mädchen der Jahrgänge 2007 bis 2009 zu einem Schnuppertraining vorstellen. Das findet jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr in der örtlichen Sporthalle statt. Ansprechpartner ist Andreas Hilbich (Telefon: 0160/ 8984566).