Die Damen des TSV Wefensleben haben den HV Ilsenburg im Viertelfinale des Harz-Börde Pokals empfangen.

Wefensleben l Die Damen des TSV Wefensleben stehen nach dem 36:27 (18:13)-Erfolg im Viertelfinale des Harz-Börde-Pokals gegen Ilsenburg im Final4.

Die Harzer Gäste traten personell geschwächt an, auf der Bank fehlte es an Alternativen, nur eine Ersatztorhüterin war mit dabei. Der Gastgeber konnte dagegen nahezu den gesamten Kader aufstellen.

Zu Beginn zeigte der TSV noch kleinere Abstimmungsfehler in der Deckung, so konnten die Kreisanspiele oft nicht unterbunden werden. Auch die zweite Reihe des HVI kam da noch zu oft erfolgreich zum Abschluss. Wefensleben führte dennoch permanent (4:2, 8:6). Dann reagierte das Trainerteam Rainer Ludwig/ Marc Deutschmann und stellte die Defensive auf ein 4-2 um. Das zeigte Wirkung. Ilsenburg reagierte mit einer zweiten Kreisspielerin, aber auch das bekam der TSV gut in den Griff.

Führung zur Halbzeit

In der Deckung eroberte der Gastgeber nun etliche Bälle und zeigte offensiv viele gut heraus gespielte Spielzüge, die meist von Rechtsaußen Julia Klinghammer erfolgreich vollendet worden. Mit zwölf Feldtoren war sie am Ende beste TSV-Werferin. Beim 18:13 zur Pause lehnte sich jedoch noch keiner zurück. Die stärken des HVI waren jedem bewusst.

Der TSV benötigte auch nach dem Kabinengang seine Findungsphase. Das kurze „Durcheinander“ löste man aber schnell: Vier Tore in Serie – vom 22:19 auf 26:19 – brachten Wefensleben auf die Siegerstraße. Janice Haberkorn war am gegnerischen Kreis ständiger Unruheherd und Christin Bortfeldt zeigte aus dem Rückraum ihre Durchschlagskraft.

Defensive als Trumpf

Zudem stand die Defensive: Für die Gäste gab es kein Durchkommen mehr. Beim 31:21 lag der TSV erstmals mit zehn Toren vorne (51.). Die Gastgeberinnen machten so den Final4-Einzug perfekt. Das Turnier der besten vier Teams wird am Wochenende 11./12. Mai in Wernigerode ausgetragen. Qualifiziert ist neben dem TSV schon der Gastgeber, die SpG Harz.

Die TSV-Frauen bedankten sich abschließend bei den Zuschauern in der Halle, die für einen Sonntagnachmittag sehr zahlreich erschienen waren.

Statistik

TSV Wefensleben: Schumann, Tiede - Nauschütz, Haberkorn (7), Ziem (2), Bode (2), Bortfeldt (11/4), Dorsch, Klinghammer (12), A. Hart (1), J. Hart (1).