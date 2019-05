Die Bördetiger haben ein wettkampfreiches Wochenende hinter sich. Am Samstag fand die Landesmeisterschaft in Genthin statt.

Genthin/Halle/Wanzleben l Trainer Roland Bernhardt begleitete sechs seiner Schützlinge zur Landesmeisterschaft.

Als einziges Mädchen startete Marie Latz, die bereits vor wenigen Wochen den Landesmeistertitel in ihrer Altersklasse U13 gewonnen hatte. Laut den Regeln des deutschen Judobundes darf der älteste Jahrgang der U13 aber auch in der U15 starten. Geplant war dieser Wettkampf für Marie als Turnier zum Üben gegen ältere und erfahrenere Gegnerinnen, aber sie beendete das Turnier sogar mit dem dritten Platz in ihrer Gewichtsklasse.

Kampfeinsatz wird belohnt

Justin Riethausen musste sich gegen vier Gegner behaupten und auch sein Kampfeinsatz wurde in diesem Turnier mit der Bronzemedaille belohnt. Obwohl Armin Hoffmeister nur zwei Gegner hatte, musste er auf der Matte viel Kondition beweisen. Gleich im ersten Kampf ging es wegen Punktgleichstand nach der regulären Kampfzeit von drei Minuten weiter mit Golden Score und erst nach sage und schreibe acht Minuten Verlängerung musste sich Armin wegen drei Bestrafungen geschlagen geben. Den zweiten Kampf gewann er dann in kurzer Zeit durch Ippon und erreichte damit verdient den Silberrang.

Die letzten drei Wanzleber traten in einer Gewichtsklasse leider auch gegeneinander an. In einer Gruppe mit sieben Startern waren Dennis Rangno und Leonard Piliptsev in einem Vierer-Pool und Paul Pieper in einem Dreier-Pool. Paul gewann seine beiden Poolkämpfe jeweils mit Ippon und stand daher als Poolsieger im Halbfinale. Auch Dennis konnte einen Kampf für sich entscheiden, musste sich aber in den beiden anderen geschlagen geben und sich daher mit dem undankbaren fünften Platz zufriedengeben. Da er aber auch nächstes Jahr in der U15 starten darf, schaut Trainer Roland Bernhardt sehr zuversichtlich in die Zukunft.

Piliptsev erreichte Poolsieg

Als letzter Starter verlor zwar auch Leonard Piliptsev einen seiner Poolkämpfe, erreichte aber mit der erkämpften Punktzahl dennoch den Poolsieg. Damit standen sich - nach jeweils noch einem gewonnen Halbfinalkampf - Leonard und Paul erst im Finale gegenüber. Leonard entschied diesen Kampf für sich und errang damit den begehrten Landesmeistertitel. Den Vizetitel sicherte sich Paul, so standen zwei Bördetiger auf dem Treppchen.

Alle fünf Medaillengewinner haben sich für den ranghöchsten Wettkampf in dieser Altersklasse, die Mitteldeutschen Meisterschaft, qualifiziert. Diese findet am 15. Juni in Merseburg statt. Zur Vorbereitung werden einige Starter die Reise zum Hauptstad-Randori nach Berlin antreten.

Landesmeister: Leonard Piliptsev

Vize: Armin Hoffmeister, Paul Pieper

3. Platz: Marie Latz, Justin Riethausen

5. Platz: Dennis Rangno

Parallel zur Landesmeisterschaft fand in Halle/Saale das Generationenturnier des JC Halle für alle Altersklassen statt, nur die U15 war diesmal nicht dabei.

Zwei Brüder, drei Kämpfe

Von den jugendlichen Starten aus Wanzleben war nur Moritz Scheer in der Altersklasse U11 gemeldet. Doch sein jüngerer Bruder Felix entschloss sich vor Ort kurzfristig, dass er auch gerne starten würde, und konnte spontan noch nachgemeldet werden. Beide Brüder hatten drei Kämpfe, gewannen jeweils zwei davon und holten damit verdient die Silbermedaille.

Drei weitere Starter traten in der Altersklasse U30 an: Lisa Pawelec, Max Ksoll und Paul-Lukas Döppner. Alle gingen aber zum „Aufwärmen“ erst einmal als Kampfrichter auf die Matte und tauschten dann Kari- gegen Judoanzug.

Max Ksoll musste an diesem Tag nur gegen einen Gegner antreten, verlor diesen Kampf allerdings. Lisa Pawelec erkämpfte sich in einem Pool von sechs Startern den dritten Platz und Paul-Lukas nach drei gewonnenen Kämpfen in einer Gruppe mit acht Starten denselben Rang.