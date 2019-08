Als Paradise K eine gelbe Schleife angesteckt wurde, war die Veranstaltung aus Sicht des RFV Zobbenitz endgültig perfekt.

Zobbenitz l Der kleine Verein ganz aus dem Norden des Landkreises Börde hatte nicht nur einmal mehr als Ausrichter eines hochklassigen Turnieres geglänzt, sondern auch noch sportlich aufgetrumpft.

Brohme beschert Gastgeber einen Sieg

Bei paradiesischen Bedingungen im Dressurviereck tanzte sich Paradise K unter Carla Brohme zu einer traumhaften Wertnote von 8.5 in der A**-Prüfung und bescherte damit dem Gastgeber einen Sieg.

Die stolze Vereinsvorsitzende Jasmin Westphal erklärt: „Carla Brohme ist unsere einzige aktive Turnierreiterin, da wir nicht wie andere Vereine eine Halle oder Ställe anbieten können. Sie hat eine Ausbildung bei Helen Langehanenberg (unter anderem Welt- und Europameisterin mit der deutschen Dressur-Equipe; Anm. d. Red.) gemacht und ist ganz klasse geritten. Wir haben uns alle sehr über ihren Erfolg gefreut.“

Verdienter Sieg in der M*-Dressur, Jugendförderpreis: Sophie Delaunay (Berlin) auf Jamaica.



Anja Kötz-Körber gewann auf Cato Levo das M*-Springen am Samstag.



Janine Oelze verabschiedete sich nach diesem Versuch mit Ce-Celavie aus dem M*-Springen am Samstag, durfte sich aber über einen Sieg im L-Springen freuen.



Laura Elsner, hier beim fliegenden Galoppwechsel, wurde Zweite in der M*-Dressur.



Sportliche Geste: Kay Körber (Osterweddingen, von rechts) gratuliert Sieger Daniel Oelze (Ohretal).



Ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen durfte sich in Anbetracht der guten Leistungen im Dressur-Viereck auch Arnold Schulze. „Seit damals die Dressuranlage neu angelegt und die Reitböden ausgetauscht wurden, hat er einen Löwenanteil an der Arbeit, ist da ganz penibel und kümmert sich das ganze Jahr über um die Böden. Wir hatten sogar schon Grand Prix Reiter hier, die die Anlage loben“, berichtet Westphal.

Dank der tollen Bedingungen gehört Zobbenitz zu einem der wenigen Turnierorte im Land, die Dressur- und auch Springprüfungen bis zur Klasse S** ausrichten können. Schade für die Veranstalter, dass sie dennoch in diesem Jahr nicht den Zuschlag für die Landesmeisterschaft der Dressur- und Springreiter bekommen haben. Diese wurden vor wenigen Wochen in Prussendorf durchgeführt. Weil auch noch zeitgleich an diesem Wochenende die niedersächsischen Landesmeisterschaften stattfanden, fielen die Teilnehmerzahlen in Zobbenitz dieses Mal geringer aus als in der Vergangenheit. Bei 1200 Nennungen gab es rund 1000 Starts.

Schleifen für die Börde

Die Konkurrenz war dennoch qualitativ stark, so dass jene Reiter aus dem Landkreis Börde, die eine Schleife ergattern konnten, stolz sein durften. Einen Sieg in der L*-Dressur am Freitag fuhr Elisa Heinke (Osterweddingen) auf Sympatico-Sam ein. Ebenfalls für den RFTV am Park starteten Kay Körber und Anja Kötz-Körber, die im Springparcours sehr erfolgreich unterwegs waren. Für Kay Körber gab es unter anderem einen dritten Platz im M**-Springen, und einen zweiten im M*-Zeitspringen. Für Anja Kötz-Körber reichte es in letztgenannter Prüfung zu Rang sechs. Im anschließenden M*-Springen siegte sie sogar auf ihrem hübschen Fuchs Cato Levo.

Janine Oelze vom RFZV Ohretal gewann das L-Springen mit steigenden Anforderungen auf Ce-Celavie. Vereinskamerad Daniel Oelze setzte sich im M*-Zeitspringen durch, Michel Jöde, ebenfalls Ohretal, wurde Fünfter.

Laura Elsner aus Breitenrode, LM-Dritte in diesem Jahr, ritt auf Ratatouille zu Platz zwei in der M*-Dressur. In der A**-Dressur gab es sogar mehrere Platzierte aus der Region. Hinter Carla Brohme landete Hannah Strumpf (Ammensleben), Vierte wurde Mara-Sophie Borrosch (Breitenrode) und Sechste Amy Hamann (Ausleben).

In der Stilspringprüfungen Klasse A* platzierten sich Leonie Arsene (Breitenrode, 3.), Luca Beschnidt (Schackensleben, 6., 8.), Lisa-Marie Richthof (Ausleben, 7.), und Amy Hamann (Ausleben, 8.). Haldenslebens Jessika König-Vogler beendete die „Jagd um Punkte“ (M**) auf Rang drei.

Ein unerwartetes Familientreffen

Zu einem emotionalen Höhepunkt kam es am Samstagabend beim Mächtigkeitsspringen, in dem sich Ralf-Werner König (Haldensleben) und Kevin Dües (Altenberge) den Sieg teilten. Manch Zuschauer rieb sich da wohl die Augen, als zwei Schecken – sonst im höherklassigen Sport eher selten anzutreffen – bei der Ehrung zuerst aufgerufen wurden. „Familie König ist nach dem Sieg direkt in Tränen ausgebrochen. Kevin Dües hatte erst am Vormittag angerufen und gefragt, ob er starten darf. Dass die beiden Pferde – Königs San Franzisko und Dües´ Silvertops Sam – Halbbrüder, also beide von Samenco, sind, wusste vorher keiner“, blickt Jasmin Westphal auf die überraschende „Familien-Zusammenführung“ zurück.

Neben dem hochklassigen Sport wurden am Sonntag, vor großer Zuschauerkulisse auch Prüfungen für den Nachwuchs angeboten. Im Stilspringwettbewerb setzte sich Luca Beschnidt (Schackensleben) auf Cantos durch und wurde zudem Dritter auf Carlotta. Auch Rang vier ging in den Landkreis Börde, nach Osterweddingen zu Darya Charnyshova. Den Reiterwettbewerb gewann Luzie Strumpf (Ammensleben) vor Luna Melnitzky (Eimersleben) und Anais Brandt (Schackensleben).

Am Montag, bei den Aufräumarbeiten, durfte Jasmin Westphal dann entspannt zurückblicken: „Wir sind sehr zufrieden. Es war ein super Turnier mit vielen Zuschauern. Ich bin allen zutiefst dankbar, die mit angepackt haben, und natürlich auch den Sponsoren.“ In Anbetracht dieses positiven Fazits dürfen sich die Reitsportfreunde sicherlich auch 2020 wieder auf ein tolles Turnier in Zobbenitz freuen.