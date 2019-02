In der Sporthalle in Goldbeck hat die SG Seehausen das Handball-Verbandsligaspiel gegen den SV Oebisfelde II 29:31 verloren.

Goldbeck l In der Handball-Verbandsliga hat Gastgeber SG Seehausen in der Sporthalle von Goldbeck die zweite Heimniederlage der Saison hinnehmen müssen. Gegen den SV Oebisfelde II hieß es am Ende 29:31.

SG Seehausen führt deutlich

Die ersatzgeschwächten und dennoch favorisierten Gastgeber starteten furios, lagen nach gleich vier Treffern Noah Bertrams und einem Tor von Oliver Wille in der achten Spielminute deutlich mit 5:0 vorn.

Doch die zunächst geschockte Oebisfelder Mannschaft steckte den anfänglich deutlichen Rückstand anschließend weg und arbeitete sich an den Gastgeber heran.

Ausgleich zur Pause

Das gelang ihnen insbesondere mit ihrem äußerst schnell vorgetragenen Angriffsspiel. In der 20. Spielminute hieß es noch 9:7 für die Seehäuser Mannschaft, zur Halbzeitpause jedoch 15:15-unentschieden.

Die zweiten 30 Spielminuten waren äußerst spannend. Die gastgebenden Seehäuser lagen zunächst stets knapp vorn (16:15, 20:18), doch die Oebisfelder Reserve blieb dran und bewahrte sich die Siegchance in dieser Begegnung.

SV Oebisfelde II geht in Front

Nach der einen Heimsieg verheißenden 22:19-Führung von Seehausens Mannschaft durch Florian Wille (40. Spielminute) starteten die Gäste einen besonders energischen Zwischenspurt und gingen durch einen Treffer von Nils Oraschewski in der 49. Minute der Partie selbst mit 24:23 in Front.

In den verbleibenden gut zehn Spielminuten blieb es sehr spannend. In der 56. Minute markierte Gunnar Menofs den Ausgleich zum 28:28, wenig später hieß es 29:29 durch Oliver Wille. Danach jedoch traf nur noch, und das gleich zweimal, der Oebisfelder Hans Meinke.

Viele Strafen auf beiden Seiten

Die Partie war von zahlreichen Strafen geprägt. Für den Gastgeber gab es acht Mal zwei Strafminuten, für die Gäste sieben. Jeweils die Rote Karte sahen Seehausens Daniel Cornehl und die Oebisfelder Marcel Mieth und Karl Breiteneder. Damit wurde den Nordaltmärkern ein gehöriger Dämpfer im Kampf um die Tabellenspitze versetzt.

Im Spitzenspiel der Verbandsliga Nord gab es übrigens ein 31:31-Unentschieden zwischen Gastgeber Glinder HV Eintracht und dem HSV Haldensleben.

Seehausens Coach Frank Leo resümierte nach dem Match: „Oebisfelde hat verdient gewonnen. Unser Kader war heute etwas klein. Diejenigen, die zur Verfügung standen, haben allerdings alles gegeben.

SG Seehausen: Nöring - Weber 2, Cornehl 3, O. Wille 3, Liepelt, Menofs 3, F. Wille 4, A. Söhnel 5, Bertram 9.

SV Oebisfelde II: Müller, Milde, Heidler 4, Meinke 4, J. Meinel 2, Oraschewski 1, Wehr, Mieth 3, Spychalski, Keller 3, K. Breiteneder, Kleist 7, Stefani, E. Breiteneder 7.