Für die Kuhfelder Bogensportler die ersten Freiluft-Landesmeisterschaften des Jahres statt.

Kuhfelde l Die BSSA-Meisterschaften für die Recurve- und Compound-Schützen richteten die Bogensportler des BSV Merkwitz aus.

Dieser kleine Ort befindet sich in der Nähe der berühmten Stadt Lutherstadt/Wittenberg.

Bedingungen sind hervorragend

Der Wettergott hatte es, mit den hochsommerlichen Temperaturen, wieder einmal sehr gut gemeint. Alle Kuhfelder haben sich wacker geschlagen und tolle Ergebnisse geschossen.

Die Teilnehmer der Altersklassen ab U14 mussten um 9.15 Uhr den Wettkampf antreten, um die vier Entfernungen mit insgesamt 144 Pfeilen zu schießen. Als einziger Kuhfelder Starter ging Tom-Simon Bäthge mit seinem Compoundbogen in der AK U14 morgens an den Start. Er belegte mit 1098 Ringen den dritten Platz.

Aaron wird Landesmeister

Die Nachwuchs-Bogensportler/innen ab der Altersklasse (AK) U10 und die Teilnehmer des BSV Salzwedel schossen ab 13.30 Uhr ihre 72 Wertungspfeile. Die ganz Kleinen in der zusammengelegte Altersklasse U8-Recurve brauchten nur zweimal 15 Pfeile auf die 10 Meter Entfernung abgeben. Hier wurde Aaron stolzer Landesmeister. Er kam auf gute 305 Ringe.

Seine Vereinskameraden Leon Schmidt mit 280 Ringen und Leonie Rolapp mit 208 Ringen wurden in der gleichen Klasse Zweiter und Dritte. In der der AK U10 Recurve startete Moritz Jochum. Er wurde mit 366 Ringen Zweiter. Michel-Merlin Ritter belegte mit 358 Ringen ebenfalls den zweiten Platz. Er startete in der U12 Recurve. Zwei Kuhfelder Mädchen spannten in der AK U12 ihre Recurve-Bögen. Hier kam Madlen Bennua mit 538 Ringen auf den dritten Rang. Hedi Reinicke wurde mit 482 Ringen Fünfte.

Gold führ Röhrs

Liezl Röhrs spannte wieder ihren Compoundbogen in der U12-Wertung. Sie bleibt mit ihren 650 Ringen stabil. Der Lohn war die Goldmedaille. In der AK U12 Compound schoss Max Rohde mit 659 Ringen eine persönliche Bestmarke. Am Ende wurde er Landesmeister.

Zwei Bogensportler des BSV Salzwedel nahmen an den Meisterschaften in der Handicapklasse teil. Mit 374 Ringen wurde Matthias Zwer Landesmeister. Nadine Böckler kam auf den zweiten Rang. Sie schoss 325 Ringe.

Filipan nimmt Abschied

Für ihren langjährigen Trainer Heinrich Filipan heißt es nun Abschied nehmen. Fast 13 Jahre trainierte er die BSV Schützen in Kuhfelde. Am Samstag war Heinrich das letzte Mal als Trainer bei seinen Schützlingen. Ab September wird das 70-jährige BSV- und KSV-Mitglied nach vielen erfolgreichen Jahren als Trainer zurücktreten und jüngeren Leuten den Vortritt lassen. Er bleibt natürlich weiterhin Mitglied in beiden Vereinen und möchte sich weiter noch aktiv betätigen.

Die beiden Kuhfelder Bogensportler Juliane Mühlstein und Stephan Keil waren ebenfalls bei den Landesmeisterschaften den ganzen auf den Beinen. Sie waren Kampfrichter.

Am Sonnabend, 29. Juni, werden einige Kuhfelder zu den BSSA-Landesmeisterschaften „Bögen ohne Visier“ nach Dessau fahren.