Fußball-Landesligist SG Eintracht Mechau feierte gegen Handwerk Magdeburg den dritten Heimsieg in sieben Tagen.

Mechau l Gegen die Landeshauptstädter trafen Christian Wernecke und Stefan Saluck.

Nur in den Anfangsminuten war ein erneuter Erfolg der SG Eintracht Mechau in Frage gestellt. Die immer noch abstiegsbedrohten Magdeburger begannen stark. Der agile Danny Piele (Mette hält) und Matthias Franke (drüber) gaben in den ersten beiden Minuten des Spiels Torschüsse ab.

Saluck bringt Mechau in Führung

Es entwickelte sich eine temporeiche Landesligapartie im Sportpark. Mechau fehlte es in den Anfangsminuten noch an der Genauigkeit im Abschluss. Acht Minuten vor der Pause passte dann aber alles. Über Wernecke und Braun wurde Stefan Saluck auf die Reise geschickt, der Mittelfeldspieler ließ Handwerk-Keeper Denecke, der nicht immer sicher wirkte, im Eins-gegen-Eins keine Chance und schob zur verdienten Mechauer Führung ein.

Den Schlusspunkt unter die erste Halbzeit setzte Christian Wernecke, der einen Freistoß direkt verwandelte und Mechau endgültig auf die Siegerstraße brachte (45.+1).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielte die Eintracht dominanter, kam zu einigen hochkarätigen Chancen, vergaß aber das Toreschießen - bis zur 76. Minute. Wernecke ebnete Saluck mit einem Traumpass den Weg zum 3:0.

Braun sorgt für kuriose Szene

Eine Szene mit Seltenheitswert bekamen die Zuschauer drei Minuten später zu sehen. Michael Engelmann mähte Manfred Braun an der Mittellinie um, zog sein Trikot aus, wohlwissend was er getan hatte, und verließ anschließend den Platz. Doch Schiedsrichter Plaue beließ es bei einer gelben Karte. Engelmann zog sich sein Trikot wieder über und spielte weiter.

„Ich wusste, dass Magdeburg, das noch im Abstiegskampf steckt, hier noch einmal richtig zur Sache gehen wird. Wir haben in den ersten fünf Minuten in der Defensive nicht gut gestanden, haben Glück gehabt, dass wir kein Tor bekommen haben. Danach haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Es waren einige schöne Spielzüge dabei. Die Tore waren klasse. Dass wir das nicht 90 Minuten durchhalten können, ist der Belastung geschuldet. Ich freue ich mich, dass wir zu null gespielt haben. Alles was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe“, erklärte Mechaus Trainer Dieter Förster.

Statistik

Torfolge: 1:0 Stefan Saluck (37.), 2:0 Christian Wernecke (45.+1), 3:0 Stefan Saluck (76.).