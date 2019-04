Am 21. Spieltag der Landesliga steigt das Altmark-Derby zwischen dem SSV Havelwinkel/Warnau und dem SSV 80 Gardelegen.

Gardelegen l Nach dem Derby gegen den TuS Bismark (0:0) steht für die Landesliga-Kicker des SSV 80 Gardelegen am Sonnabend bereits das nächste Duell gegen einen altmärkischen Vertreter an. Auf die Truppe von Trainer Norbert Scheinert wartet dann ab 15 Uhr der SSV Havelwinkel Warnau.

Noch vor gut zwei Jahren lieferten sich beide Teams in der Landesklasse I ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Staffelsieg und den Aufstieg in die Landesliga. Damals hatte der SSV Havelwinkel knapp die Nase vorn. Doch der SSV zog mit einem Finale Furioso in Liesten in der vergangenen Saison nach, so dass sich beide Teams nun eine Liga höher treffen. Erstmals geschah das am 6. Spieltag in Gardelegen. Da hatte der Aufsteiger mit 3:1 die Nase vorn.

SSV reist ohne sechs Spieler zum Spitzenduell

Doch mittlerweile hat sich einiges geändert. Die Elf von Coach Ralf Franke ist - wie der SSV 80 Gardelegen auch - im Jahr 2019 noch ungeschlagen und derzeit mit 16 Punkten aus sechs Spielen bestes Rückrundenteam. Knapp dahinter auf Platz zwei der Rückrunde rangiert die Elf von Coach Norbert Scheinert mit 14 Zählern. Es ist also ein absolutes Spitzenspiel.

Havelwinkel kann aber nicht in Bestbesetzung antreten. Fehlen werden Yuri, Hugo, Keven Brömme und Torsten Meier. Dafür ist Mirko Keiper wieder mit an Bord. Er wird dann auf die linke Abwehrseite rücken und Christian Bresigke wieder auf die Sechser-Position. „Wir haben keinen Druck, wollen die drei Punkte aber gern hier in Warnau behalten“, sagte Sebastian Schmidt, der morgen Trainer Ralf Franke (Urlaub) vertreten wird.

Scheinert blickt voraus

Aber genau diese drei Zähler wollen auch die Gardelegener mit auf die Heimreise nehmen. „Ich wiederhole mich da gern, wir wollen jedes Spiel gewinnen, auch das in Warnau. Aber ich bin mir bewusst, dass es ein sehr schwieriges Auswärtsspiel werden wird. Die Platzbedingungen sind dort nicht so einfach. Wir müssen uns auf den kleinen Platz schnell einstellen. Jeder Spieler muss wieder an seine Leistungsgrenze gehen, damit wir etwas mitnehmen können. Warnau ist derzeit das Team der Stunde, von daher sind wir schon gewarnt“, so SSV-Coach Norbert Scheinert.

Der muss aber auch wieder auf die halbe Mannschaft verzichten, denn Marco Schönfeld, Torjäger Simon Bache, Frank Fehse, Maurice Bogdahn, Andy Stottmeister und Hannes Malek können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mit nach Warnau reisen. „Das sind alles Akteure, die auch gern in der Startformationen stehen könnten, von daher wiegen die Ausfälle schon schwer“, so Scheinert. Dennoch baut er auf die anderen Spieler, die genug Qualität mitbringen. Schiedsrichterin der Partie ist Patrizia Egner.