Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat weitere Informationen zur kommenden Saison bekannt gegeben.

Salzwedel l Mit Spannung durfte dieses Wochenende erwartet werden, schließlich tagten am Freitag und Samstag an verschiedenen Orten der Spielausschuss des FSA mit den Kreis- und Stadtspielobleuten sowie den Staffelleitern des FSA-Jugendausschusses. Dabei wurden die Rahmenterminpläne, die Ausschreibungen sowie die Staffeleinteilungen diskutiert. Die (noch vorläufigen) Ergebnisse hat der FSA nun auf seiner Homepage veröffentlicht.

Eröffnungsspiel in Gardelegen

Als Orientierung für den Beginn der Saison 2020/2021 wurde das Wochenende vom 15. und 16. August durch den Spielauschuss bestätigt. Der offizielle Startschuss im Spielbetrieb des FSA fällt bereits am Freitagabend, den 14. August, mit dem traditionellen Duell der Verbandsliga-Aufsteiger, in welchem der SSV Gardelegen den FC Grün-Weiß Piesteritz empfängt.

Landespokalwettbewerb startet am 20. August

Der Start in den Landespokal soll bereits am Wochenende darauf, vom 20. bis 22. August, erfolgen. Da die Kreis- und Stadtfachverbände noch bis zum 30. September die Möglichkeit haben, ihren Spielbetrieb der Saison 2019/20 abzuschließen und so ihren Qualifikanten zu finden, steigen die Kreis-Vertreter erst in der 2. Runde ein. Die beiden Drittligisten aus Magdeburg und Halle, der Regionalligist aus Halberstadt sowie die fünf Oberligisten aus Sandersdorf, Halle (96), Merseburg, Zorbau und Stendal steigen anschließend erst in die 3. Runde ein. Diese Regelungen sollten vorerst nur auf die Spielzeit 2020/21 zutreffen.

Die exakten Staffeleinteilungen müssen zwar vorerst noch am kommenden Mittwoch - ebenso wie die Rahmenterminpläne und die Pokal-Ausschreibung - vom FSA-Präsidium bestätigt werden, die anvisierten Staffelstärken für die Herren-Ligen im Land sind allerdings schon bekannt.

Die Verbandsliga wird - wie nicht anders zu erwarten gewesen - mit 19 Mannschaften an den Start gehen. Die 33 Landesligisten verteilen sich auf 17 Vertreter in der Nord-Staffel und 16 im Süden. Besonders spannend wird es in den sieben Landesklassen, in denen es gleich drei verschiedene Staffelstärken geben soll. Demnach sollen drei Staffeln mit 14 Mannschaften, eine Staffel mit 15 Mannschaften und wiederum drei Staffeln mit 16 Mannschaften angegangen werden.