Der FSV Heide Letzlingen hat sein Meisterstück perfekt gemacht.

Salzwedel l Im Gipfeltreffen des 25. Spieltages trennten sich der SV Eintracht Salzwedel und der Primus FSV Heide Letzlingen am vergangenen Sonnabend mit einem 1:1 (1:1)-Remis, was vor allem den Heide-Kickern zum vorzeitigen Titelgewinn genügte.

Die Salzwedeler bleiben aufgrund der Punkteteilung zwar weiterhin Zweiter der Landesklasse, doch der Vorsprung auf den Möringer SV beträgt lediglich nur noch einen Zähler.

Duell auf Augenhöhe

Auf der Salzwedeler Flora entwickelte sich vom Anpfiff weg ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Sowohl die 09er, als auch Heide wussten um die Bedeutung dieser Partie und traten dementsprechend auf. Folglich gab es zunächst kaum Torraumszenen. Während auf Seiten der Salzwedeler Stefan Heuer den ersten zaghaften Versuch abgab (6.), kam in der 18. Minute auf der anderen Seite Robin Ehrecke aus der Drehung frei zum Abschluss, brachte allerdings zu wenig Druck hinter den Ball.

Bilder Letzlingens Christian Palutke kann das Leder hier vor dem Salzwedeler Malte Liestmann absichern. Am Ende trennten sich die Teams 1:1. Foto: Marc Wiedemann



Letzlingen geht in Führung

In den 31. Minute dann der erste große Aufreger. SVE-Schlussmann Dennis Röhl kaum bei einem Abstoß nicht unter den Ball, weshalb das Leder flach in die Mittel kullerte. Dort stand Christian Palutke goldrichtig und drang in den 16er ein. Salzwedels Malte Liestmann versuchte zu klären, traf den Ball dabei aber unglücklich mit der Hand, weshalb es zu Recht einen Handelfmeter gab. Zum folgenden Strafstoß trat Torsten Kühnast an, der allerdings nur den Pfosten traf. Von dort sprang der Ball wieder an die Mitte, wo Christian Wernecke genau richtig stand und das Leder aus kurzer Distanz einnickte - 0:1.

Vom Rückstand zeigte sich die Salzwedeler Eintracht, die in Hälfte eins zwar Feldvorteile und auch ein kleines Chancenplus verbuchte, insgesamt allerdings zu wenig daraus machte, unbeeindruckt. Nachdem Heuer in der 43. Minute noch die falsche Entscheidung traf und statt selber den Abschluss zu suchen lieber den Nebenmann ins Spiel bringen wollte (43.), war es wenige Sekunden später dann doch passiert. Nach einer Hereingabe von Hannes Pietscher versuchte Wernecke im eigenen Strafraum zu klären, versenkte das Leder dabei aber ins eigene Tor zum gerechten 1:1-Ausgleich.

Remis ist leistungsgerecht

In den zweiten 45 Minuten änderte sich zunächst nicht viel. Allerdings wurde mit längerer Spieldauer sichtbar, dass bei den Platzherren die Kräfte nachließen. Das Kreispokal-Finale zwei Tage zuvor in Arendsee machte sich aufgrund der hohen Temperaturen bemerkbar. Auf dem Platz sorgte dieser Umstand dafür, dass die Partie immer zerfahrener wurde. Während die Jeetzestädter kaum mehr einen Ball an den Mitspieler brachten und aus dem Spiel heraus zu keiner Torchance mehr kamen, nahm der Druck des Tabellenführers zu. Allerdings konnte auch die Heide-Elf keinen weiteren Treffer mehr erzielen, weshalb es am Ende bei der verdienten Punkteteilung blieb.

Während die Letzlinger nach dem Abpfiff ausgiebig den Staffelsieg feierten, war die Stimmung im Lager der Salzwedeler etwas getrübt. Schließlich war nach dem Aufstiegsverzicht der Heide-Elf klar, dass automatisch der Tabellenzweite nachrücken würde. Die Chance, den zweiten Platz vor dem letzten Saisonspiel zu festigen, war durch das 1:1-Remis dahin.

Das Problem an der Sache war nach dem Abpfiff nur, dass der Staffelleiter der Landesklasse, René Strach, den Eintracht-Verantwortlichen mitteilte, dass sie nächste Saison trotz des Remis definitiv in der Landesliga spielen werden. So feierten die Salzwedeler anschließend gemeinsam mit den Letzlingern, bis die Meldung kam, dass die Aussage des Staffelleiters falsch war. Denn anders als angenommen, musste der Drittplatzierte Möringer SV keinen zusätzlichen Antrag für einen Aufstieg stellen. Lediglich bei einem Aufstiegsverzicht muss ein Verein bis zum 31. Mai dem Verband seinen Entschluss mitteilen.

Statistik

Eintracht Salzwedel: Dennis Röhl, Fabian Beck, Malte Liestmann, Hannes Pietscher, Julian Seehausen, Kevin Gebert (77. Melvin Michael), Niklas Gille, Luca Nowak (80. Jan Hoefert), Gregor Roth (58. Hannes Schreiber), Pascal Kreitz, Stefan Heuer - Trainer: Helge Kietzke.

FSV Heide Letzlingen: Andreas Lenz, Albrecht Bock, Andreas Schmidt, Marc Schlamann, Stefan Saluck, Tobias Benecke, Fabian Schlamann, Robin Ehrecke, Christian Wernecke (85. Dirk Lamprecht), Christian Palutke, Torsten Kühnast - Trainer: Dirksen Höft

Schiedsrichter: Felix Bausenwein (Leipzig).

Zuschauer: 248

Torfolge: 0:1 Christian Wernecke (32.), 1:1 Christian Wernecke (Eigentor, 44.).