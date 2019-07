Salzwedels Torjäger Stefan Heuer ist bereits auf Betriebstemperatur. In dieser Szene erzielt der Stürmer den ersten seiner drei Treffer in Lüchow. Am Ende reichen die Tore für ein 3:3-Unentschieden. Foto: Marc Wiedemann

Im dritten Testspiel der Saison kam der SV Eintracht Salzwedel 09 nicht über ein 3:3-Unentschieden gegen den SC Lüchow hinaus.

Lüchow l Beide Mannschaften sind mit einem dezimierten Kader in das Testspiel gegangen. Während der SC mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen hatte, musste auch Helge Kietzke auf den Großteil seiner Mannschaft aus verschiedenen Gründen verzichten. Dennoch machten beide Teams das Beste aus den Gegebenheiten und zeigten vor allem in der ersten Hälfte eine sehr ordentliche Leistung.

Nach kurzer Abtastphase schalteten die Platzherren gleich zwei Gänge höher. Lüchow glänzte durch ein gefälliges Kurzpassspiel, ließ die Eintracht damit zumeist nur hinterherlaufen und erspielte sich in dieser Phase ein klares Chancenplus. Folgerichtig ließ die Führung nicht lange auf sich warten. Zunächst vollendete Alexander Roehl aus kurzer Distanz zum 1:0 und anschließend nutzte Dominik Schaaf einen individuellen Fehler vom SVE-Schlussmann Dennis Röhl, um auf 2:0 zu erhöhen. Die Gäste aus Salzwedel waren in dieser Phase hoffnungslos unterlegen und waren mit dem 0:2 bestens bedient.

Erst mit längerer Dauer kamen die 09er besser ins Spiel. Ganz langsam formierte sich die Eintracht im Mittelfeld, bekam dadurch mehr Zugriff auf das Spiel und konnte folglich selbst Angriffe initiieren. Nachdem Gregor Roth kurz zuvor noch selbst scheiterte, legte er in der 20. Minute auf für den startenden Stefan Heuer, der aus kurzer Distanz locker einschob - 1:2. Zwar hatten die Salzwedeler vier Zeigerumdrehungen später Glück, dass Tobias Rudnick nur den Außenpfosten traf, doch insgesamt war es nun ein Spiel auf Augenhöhe - mit leichten optischen Vorteilen für den Landesklasse-Vertreter. Deshalb fiel das 2:2 durch Heuer, der damit seinen Doppelpack schnürte, keineswegs unverdient. Eingeleitet wurde der Ausgleich durch einen schönen Schnittstellenpass von Fabian Beck.

Bilder Jan Plewe setzt sich gegen einen Gegenspieler durch. Foto: Marc Wiedemann



In den zweiten 45 Minuten sahen die Zuschauer eine relativ zerfahrene Anfangsphase, die bis zur 60. Minute anhielt. Dann aber leistete sich Lüchow im Spielaufbau einen katastrophalen Fehler, den Heuer eiskalt bestrafte und auf 3:2 stellte. Damit war die Partie gedreht. In der Folge blieb der SVE am Drücker. Während Lüchow nun fast nur noch hinterherlief und offensiv kaum mehr stattfand, verbuchte die Kietzke-Elf viel Ballbesitz. Weil allerdings auch bei Salzwedel noch nicht alles klappte, blieb es bis in die Schlussphase hinein bei der knappen 3:2-Führung.

Mit dem Nachschuss trifft Roehl zum Ausgleich

In der 76. Minute folgte dann die Szene zum 3:3-Endstand. Beck wurde im Aufbau hart attackiert und verlor den Ball an Roehl. Dieser lief anschließend allein auf den Ersatztorwart Florian Förster zu und scheiterte zunächst (stark gehalten). Allerdings hatte der SC-Spielführer beim Nachschuss keine Probleme und schob locker ein. In der Schlussphase plätscherte das Spiel ohne weitere nennenswerte Szene dahin.

„Insgesamt bin ich mit der Leistung sehr zufrieden, vor allem wenn man bedenkt, mit welchem Kader wir angereist sind“, erklärte Salzwedels Trainer Helge Kietzke und fügt hinzu: „Die ersten 10 bis 15 Minuten waren wir ganz schwach. Mit längerer Spieldauer sind wir aber besser ins Spiel gekommen und ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Die Abläufe werden immer besser.“

SC Lüchow: Liestmann - Gotthardt, Kupzok, Griepke, Roehl, Konik, Grütt, Folz, Rudnick, Schaaf, Colmsee (Westenberger).

SV Eintracht Salzwedel: Röhl - Seehausen, Roth, Heuer, Wulff, Buchmeyer, Michael, Beck, Biermann, Müller, Plewe (Kietzke, Werede, Förster).

Torfolge: 1:0 Alexander Roehl (5.), 2:0 Dominik Schaaf (8.), 2:1, 2:2, 2:3 Stefan Heuer (19., 27., 60.), 3:3 Alexander Roehl (76.).

SR.: Bernd Krystosik.

Besondere Vorkommnisse: Keine.

Zuschauer: nicht gemeldet.