Der FSV Heide Letzlingen hat den Trainingsauftakt vollzogen.

Letzlingen l Der FSV Heide Letzlingen hat die alte Saison 2019/2020 noch nicht einmal komplett beendet - die Pokalrunde des KFV Altmark West steht noch aus - da blasen die Kicker von Trainer Dirksen Höft schon wieder zum Auftakt zur neuen Serie 2020/2021.

Pokalspiele noch im Juli?

Und die Vorbereitung auf die neue Saison, ist gleichzeitig eine auf das anstehende Pokal-Halbfinale gegen den SSV 80 Gardelegen II. Wir kürzlich durchsickerte, könnte das sogar noch im Juli, nämlich am 31., gespielt werden.

Das zweite Halbfinale zwischen dem SV Liesten 22 und dem SV Eintracht Salzwedel 09 soll dann wohl einen tag später am 1. August 2020 steigen. Ein mögliches Finale soll dann am Wochenende des 8./9. August auf dem Miester Sportplatz ausgetragen werden.

Bilder Florian-Marcel Pöge (links) und Rückkehrer Alexander Girmann sind die derzeitigen Neuzugänge beim FSV Heide Letzlingen. Foto: Thomas Koepke



Ehemalige Kicker unter sich: Hier tauschen sich Marius Sowislo (links) und Heide-Coach Dirksen Höft aus. Foto: Thomas Koepke



„Das Datum steht erstmal im Raum. Wir hatten uns ja vor der alten Saison vorgenommen, endlich den Pokal zu gewinnen. Daran halten wir auch fest“, so Trainer Dirksen Höft, der am Mittwochabend allerdings nur einen kleinen Teil seiner Mannschaft zum Trainingsauftakt begrüßen durfte.

Heide begrüßt zwei Neuzugänge

Allerdings befanden sich unter den Spielern auch die beiden derzeit schon feststehenden Neuzugänge. Dabei kehrte Alexander Girmann vom SV Wacker Lindstedt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Weiterhin schloss sich Florian-Marcel Pöge den Landesklasse-Kickern an. Er kam vom SV Kloster Neuendorf.

„Wir sind noch in weiteren Gesprächen mit potentiellen Neuzugängen, doch da ist noch nichts klar. Deshalb wäre es auch zu früh, Wasserstandsmeldungen abzugeben“, hofft der Coach auf weitere Verstärkungen.

Erfahrene Spieler bilden das Gerüst

Der Rest der Akteure haben aber signalisiert - darunter auch alle Routiniers - noch eine weitere Saison dranzuhängen. „Ich habe auch von Torsten Kühnast nicht Gegenteiliges gehört, so dass wir wieder auf seine Dienste bauen können“, so Höft. Verzichten muss er aber noch einige Zeit auf Torjäger Christian Wernecke. Der kuriert derzeit noch eine Knieverletzung aus und wird erst später wieder zur Mannschaft stoßen können. Das Grüst der Mannschaft bilden aber wieder die erfahrenen Akteure wie Stefan Saluck, Andreas Schmidt, Andreas Lenz oder auch Detlef Märtens und Dirk Lamprecht.

Allerdings gestalteten sich die Planungen für die Vorbereitung mehr als schwierig. „Ich hatte alles soweit fertig, es war alles geplant. Dann hat aber die Corona-Zeit alles kaputt gemacht. Ich muss jetzt alles wieder neu planen. Es ist auch einfach zu viel unklar, keiner weiß genau, was man machen und planen darf und was eben nicht. Das nervt ganz schön“, so Höft.

Der blickt aber dennoch sehr zuversichtlich in die Zukunft. „Jetzt spielen wir erstmal das Pokal-Halbfinale und vielleicht auch noch das Finale, wollen dann natürlich eine gute Landesklasse-Saison spielen. In die letzte sind wir eher nicht so gut gestartet, konnten uns dann aber steigern. Diesmal wollen wir von Beginn an besser agieren“, so die Hoffnungen des Trainers.

Nachdem er seine Jungs auf eine kleine Waldrunde schickte, hatte er auch noch genug Zeit, mit Marius Sowislo, der zur Übergabe der Vereinspartner-Urkunde in Letzlingen welte, über die Partnerschaft und deren Vorteile zu sprechen. Natürlich wurden auch einige Worte von Fußballer zu Fußballer gewechselt, denn auch Höft selbst spielte damals höherklassig und war ein guter Angreifer.