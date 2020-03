In der Kreisoberliga Altmark West wird der 16. Spieltag ausgetragen.

Salzwedel lWitterungsbedingt mussten am vergangenen Spieltag fünf Spiele abgesagt werden, so dass der morgige Spieltag für manche Mannschaften ein Kaltstart sein wird. Während einige Teams schon ganz genau wissen, wo sie stehen und ansetzen müssen, werden andere Mannschaften dies erst noch erfahren.

Im Tabellenkeller kommt es dabei zu einem Krimi zwischen der SG Eintracht Mechau und dem SV Schwalbe Schwiesau. An der Spitze stehen die beiden Tabellenführenden vor unangenehmen Heimaufgaben. Während der SV Heide Jävenitz den TSV Kusey empfängt, wird der FSV Eiche Mieste die Klinge mit dem FC Jübar/Bornsen kreuzen. Sämtliche sieben Paarungen werden um 14 Uhr von den jeweiligen Unparteiischen angepfiffen.

SV Brunau - Kuhfelder SV

Der Kuhfelder SV feierte gegen Ende der Hinrunde zwei wichtige Auswärtssiege gegen Salzwedel II und Schwiesau. Dadurch kletterte der KSV auf den elften Rang und überwinterte mit elf Zählern knapp über dem Strich. Die Testspielphase verlief vor allem bei den Kuhfeldern eher suboptimal. Die Blau-Weißen meldeten zwar zwei Spiele an, doch diese wurden beide abgesagt.

Bilder Der SV Rot-Blau Sanne muss beim SV Langenapel antreten und möchte schon gern ein Pünktchen entführen. Foto: Thomas Koepke



Der Aufsteiger aus Brunau steht derzeit bei 19 Zählern und hat damit zehn Punkte Vorsprung zur Gefahrenzone. Der SV Brunau machte bei seinen Tests während der Vorbereitung eine Tour durch die Ostaltmark und konnte sämtliche drei Partien auswärts gewinnen.

Beide Teams fangen in gewisser Weise wieder von vorne an, weshalb alles das, was in der Hinrunde gut oder schlecht lief, nicht automatisch so weiter laufen muss. Im Hinspiel trennten sich beide Kontrahenten mit einem 1:1-Remis.

Schiedsrichter: Nico Schmidt.

VfB Klötze - Grün-Weiß Potzehne

Der Landesklasse-Absteiger SV Grün-Weiß Potzehne sammelte in der ersten Saisonhälfte 27 Punkte und hält somit weiterhin alle Trümpfe für eine direkte Wiederkehr in der eigenen Hand. Während der Wintervorbereitung absolvierte Potzehne zwei Tests, konnte dabei aber nur bedingt überzeugen.

Die 07er sammelten in der Hinrunde 21 Punkte und spielen damit bisher eine solide Saison. Überhaupt stellt man bei den Remis-Königen aus Klötze fest, dass eigentlich alles nach Plan läuft. Schließlich konnte der VfB bereits anfangen, die ersten Talente aus der U19 im Kader der ersten Mannschaft einzubauen. So steht beispielsweise Philipp Homeier schon bei sieben Spielen und acht Treffern.

Während Potzehne sein Gastspiel in Klötze gewinnen möchte, um den Anschluss zur Tabellenspitze zu halten, werden sich die Platzherren nicht kampflos ergeben. Im Hinspiel setzte sich Potzehne vor heimischer Kulisse mit 3:2 durch. Für die Gäste war dies bis heute die einzige Niederlage. Schiedsrichter: Norman Schütze.

Heide Jävenitz - TSV Kusey

Der SV Heide Jävenitz kam zuletzt beim Schlusslicht FC Jübar/Bornsen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Dadurch ist der Vorsprung auf den FSV Eiche Mieste auf zwei Zähler zusammen geschmolzen.

Die Heide-Kicker führen das Klassement aktuell mit 32 Punkten an und gehen somit auch als Favorit ins Spiel.

Ganz anders sieht es indes in Kusey ( 21 Punkte). Die Steckhahn-Elf steht noch einem etwas holprigen Start in die Saison sehr gut da und kann trotz des Kaltstarts ziemlich entspannt in das erste Pflichtspiel des Jahres gehen.

Rein tabellarisch gesehen geht Jävenitz als Favorit ins Spiel. Das einzige Problem an einer Prognose, ist das Remis in Bornsen. War der FC Jübar/Bornsen so stark oder der SV Heide Jävenitz zu schwach? Eine Antwort auf diese Frage wird es geben, wenn der TSV Kusey im Heide-Sportpark gastiert. Schiedsrichter: Thorsten Ebeling.

Eiche Mieste - FC Jübar/Bornsen

Durch den 3:1-Sieg in Sanne, konnte die Mannschaft von Danny Kausche den Rückstand zur Spitze auf zwei Zähler verkürzen.

Der FC sammelte im bisherigen Saisonverlauf zwar nur zwei Punkte und rangiert somit abgeschlagen auf dem letzten Platz, doch unterschätzen sollte man die Blau-Weißen deshalb nicht.

In der Vorwoche konnte die Mannschaft von Dirk Grobauer nämlich für eine große Überraschung sorgen und holte gegen den Primus aus Jävenitz ein 1:1-Remis. Aktuell beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer nur sieben Zähler.

Mieste auf dem Papier klarer Favorit

Ein 6:1-Sieg des FSV Eiche Mieste wie im Hinspiel, wird morgen unter diesen Voraussetzungen nicht erwartet. Schiedsrichter: Mattes Schulze.

SV Langenapel - RB Sanne

Weniger glücklich verlief das vergangene Wochenende für den SV Rot-Blau Sanne, der sein Heimspiel gegen Mieste mit 1:3 verlor. Somit rangieren die Rot-Blauen weiterhin mit nur 15 Punkten auf dem neunten Rang. Der Grund dafür liegt auf der Hand.

Die 51er stehen derzeit bei 23 Saisonpunkten und führen somit das Mittelfeld der Liga an. Der SVL wusste in den absolvierten Testspielen nicht zwingend zu überzeugen. Deshalb ist es auch nicht ganz so einfach, eine Prognose für das Spiel abzugeben. Fest steht aber auch, dass die Langenapeler auf Position vier überwinterten und somit in gewisser Weise als Favorit ins Heimspiel gehen.

In der Hinrunde setzte sich der Gast aus Langenapel deutlich mit 4:1 in durch, weshalb Sanne sicher noch eine offene Rechnung zu begleichen hat. Schiedsrichter: Sebastian Dembeck.

Eintracht Salzwedel II - Diesdorfer SV

Weil sich nämlich Mechau und Schwiesau - beide Teams haben neun Zähler auf dem Konto - im direkten Duell gegenüber stehen, könnten die Jeetzestädter mit einem Heimsieg über den Diesdorfer SV im Optimalfall bis auf acht Zähler davonziehen.

Während die Salzwedeler den zehnten Rang inne haben, spielte der DSV in der ersten Saisonhälfte weitaus solider und vor allem konstanter. Die Diesdorfer überwinterten mit 21 Punkten auf dem siebenten Rang.

Während die Eintracht-Reserve während der Vorbereitung ausschließlich trainierte, konnten die Grün-Weißen immerhin einmal ein Testspiel bestreiten.

Rein tabellarisch gesehen gehen die Gäste sicherlich als leichter Favorit ins Spiel. Allerdings ist auch bekannt, dass sich die Salzwedeler zum einen aus der ersten Mannschaften bedienen können und zum anderen wurde jüngst die A-Jugend aufgelöst. Der Diesdorfer SV konnte das Hinspiel zwar mit 2:1 gewinnen. Allerdings setzten sich die Kreisstädter wiederum in den letzten beiden Heimspielen gegen Diesdorf durch. Im Vorfeld scheint also alles völlig offen. Schiedsrichter: Hannes Serien.

Eintracht Mechau - Schwalbe Schwiesau

Beide Mannschaften waren am letzten Spieltag - aufgrund von Spielabsagen - nicht im Einsatz. Folglich wird es für beide Abstiegskandidaten ein echter Kaltstart werden. Sowohl die Mechauer, als auch die Schwiesauer müssen vom Anpfiff weg da sein und den Kampf annehmen. Die Testspielphase im Winter haben beide Teams durchaus genutzt. Während die Schwalben gegen den Bebertaler SV (2:3) und den SV Eintracht Berge (5:4) antraten, testete die Eintracht ebenfalls zweimal. Gegen den FC Ohretal wurde mit 1:4 verloren und gegen die Kickers Seehausen hieß es am Ende 2:2.

Im Hinspiel trennten sich die SG Eintracht Mechau und der SV Schwalbe Schwiesau mit einem schiedlich-friedlichem 1:1-Remis. Wenn man sich die Tabelle, die Vorbereitung und sonstige Statistiken anguckt, wird man schnell feststellen, dass eine Punkteteilung auch morgen sehr wahrscheinlich ist. Helfen würde sie aber keine der beiden Mannschaften. Schiedsrichter: Burkhard Kramp.