In der westlichen Altmark steht die Suche nach einem Aufsteiger in die Fußball-Landesklasse an.

Stendal l Eventuell gibt es auch keinen Aufsteiger. Denn sowohl Tabellenführer Eiche Mieste als auch der SV Heide Jävenitz, der beim Beschluss des Abbruchs der Spielzeit nach der Quotientenreglung vorn liegen würde, haben schon ihren Verzicht erklärt. In den Statuten im Altmarkreis West wurde festgelegt, dass nur der Erste oder Zweite aufsteigen soll. Es bedürfte einer Sonderreglung, wenn eine andere Mannschaft aufsteigen will.

