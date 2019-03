Hier setzt Beetzendorfs Bennet Sobolowski (links) seinen Körper geschickt gegen den Tangerhütter Aaron Görges ein. Der MTV gewann das Kellerduell durch ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 3:2. Foto: Florian Schulz

Späte Siege können so schön sein - und vor allem wichtig.

Beetzendorf l So auch im Fall des MTV Beetzendorf, der das Kellerduell in der Fußball-Landesklasse, Staffel I, gegen den SV Germania Tangerhütte durch einen Treffer in der 93. Minute von Fabian Panhey mit 3:2 (0:0) gewann und damit sein Polster auf die Abstiegsränge erst einmal wieder vergrößerte.

Dank Fabian Panhey und diesem „Lucky Punch“ baute der MTV seinen Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang wieder auf acht Punkte aus. Zudem wurde Tangerhütte im Klassement auch noch überholt.

Last-Minute-Treffer entscheidet Partie

Allerdings hätte diese kampfbetonte, streckenweise auch hitzige Partie nicht unbedingt einen Sieger verdient gehabt. Die Teams begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe und hätten am Ende sicherlich auch mit einer Punkteteilung leben können. Nach einer solchen sah es auch bis tief in die Nachspielzeit hinein aus, ehe den Platzherren doch noch der „goldene Schuss“ gelingen sollte.

Nachdem Hannes Schulz nach gut vier Minuten den ersten Beetzendorfer Warnschuss abgab, dabei aber nur das Außennetz traf, hatten die Mannschaften Probleme, das Spiel überlegt aufzubauen. Immer wieder gingen die Bälle hüben wie drüben zu schnell verloren. So musste man eher auf Fehler des Gegners lauern. Genau dies tat beispielsweise nach einer halben Stunde Tangerhüttes Goalgetter Patrice Boehm, der nach einem zu kurz geratenen Rückpass des ansonsten aber herausragenden Tobias Seifert nur knapp das lange Eck verfehlte.

Bereits zuvor mussten die Gäste aber auch auf der Hut sein und einen direkten Eckball von Gordon Bock von der Linie kratzen (27.). Während Bennet Sobolowski mit vollem Risiko (33./vorbei) und Panhey nach einem Freistoß von Nico Schulz (38./gehalten) weitere Gelegenheiten für den MTV vergaben, scheiterte auf der Gegenseite ein weiteres Mal Boehm (45./vorbei).

Trubel nach der Halbzeit

Wer seine Getränke in der Halbzeitpause nicht pünktlich holte, hatte zum Start der zweiten Hälfte gleich zwei Treffer auf einen Schlag verpasst. Zunächst schweißte Felix Taube für die Gäste den Ball im Torwinkel ein (47.), doch die Gastgeber hatten die perfekte Antwort parat und glichen nach Diekmann-Vorlage durch Gordon Bock aus (50.). Nun war auf einmal Tempo in der Partie. Nachdem Sobolowski sogar nur knapp die MTV-Führung (56.) verpasste, nagelte Boehm auf der anderen Seite einen Handelfmeter – er selbst hatte Sebastian Eder den Ball zuvor gegen die Hand geschossen – über den Kasten von Tino Fricke (57.).

Nachdem Fricke zuvor bereits gut gegen Felix Taube klärte, wurde im Beetzendorfer Strafraum „Billard“ gespielt. Letztendlich lenkte Seifert die Kugel unglücklich in die eigenen Maschen – 1:2 (59.). Chris Ruf verpasste sogar nur knapp den Ausbau der Germania-Führung (Außennetz/67.). Das rächte sich, denn nach einem Eckball von Bock köpfte Nico Schulz zum 2:2 (80.) ein. Es sollte sogar noch besser für die drückende Banse-Elf kommen. Panhey drosch die Kugel in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 ins kurze Eck und sicherte dem MTV Beetzendorf damit drei „Bigpoints“ im Kampf um den Ligaverbleib.

Statistik

MTV 1880 Beetzendorf: T. Fricke - Seifert, H. Schulz, Bock, Sobolowski, Hoppe, Eder (59. Mi. Peters), Langenbeck, Diekmann (74. Fischer), F. Panhey, N. Schulz.

SV Germania Tangerhütte: Roussiere - Riethmüller, Tiefenbach, Schumacher, Daverhuth, Boehm, Heuer, F. Taube (82. Göhring), Görges (72. Hanke), R. Taube, Ruf.

Torfolge: 0:1 Felix Taube (47.), 1:1 Gordon Bock (50.), 1:2 Tobias Seifert (59./Eigentor), 2:2 Nico Schulz (80.), 3:2 Fabian Panhey (90.+3).

Schiedsrichter: Jonas Böttger.

Vorkommnis: Tangerhüttes Patrice Boehm verschoss einen Handelfmeter (57.).

Zuschauer: 34.