In einem Ausscheidungsspiel im Landespokalwettbewerb hat der Landesliga-Aufsteiger Möringer SV den SSV Gardelegen empfangen.

Möringen l In einem Ausscheidungsspiel zum aktuellen Fußball-Landespokalwettbewerb hat die Mannschaft vom Landesliga-Aufsteiger Möringer SV am Sonnabend daheim das Altmarkderby gegen den SSV Gardelegen mit 1:4 (1:2) verloren.

Die Gäste aus der westlichen Altmark waren in dieser Begegnung als Tabellenzweiter der Punktspielsaison 2018/19 natürlich der Favorit. Sie hatten in Möringen zwar einige Stammspieler zu ersetzen, aber besonders in den Startminuten waren sie hellwach.

Bache trifft früh

Bereits zum Ende der ersten Spielminute gingen sie in Führung. Nach einer flachen Eingabe von der rechten Außenseite war SSV-Torjäger Simon Bache zur Stelle und vollendete unbedrängt zur 1:0-Führung für die Westaltmärker.

Die Gastgeber hatten zu Beginn der Pokalbegegnung Probleme mit den sehr schnell vorgetragenen Angriffen der Westaltmärker. Diese eroberten häufig ausgesprochen früh das runde Streitobjekt bei Aktionen der Möringer Mannschaft.

So zum Beispiel in der 18. Spielminute, als die Gastgeber-Abwehr nicht zum ersten Mal unkonzentriert agierte und das Leder durch einen Fehlpass verlor.

Gardelegens Florian Scheinert schnappte sich den Ball, lief noch fast 30 Meter unbedrängt auf den MSV-Kasten zu, überwand auch den starken Keeper John Ziesmann und netzte zum Spielstand von 0:2 ein. Man musste um den Gastgeber, der in der Abwehr unsicher wirkte, echt fürchten.

Den ersten echten Angriff der Möringer gab es in der 24. Spielminute, dabei wurde Angreifer Patrick Huch jedoch noch abgeblockt. Fünf Minuten später aber nahm er das Leder nach einem Pass von Philip Lauck auf und verkürzte auf den Spielstand von 1:2.

Dieser Treffer war praktisch ein Weckruf für den Gastgeber. Er arbeitete konzentrierter, kam zu weiteren Torchancen.

Remis zur Halbzeit

Doch mit Kontern waren die Gardelegener weiterhin gefährlich. Sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff kam der äußerst agile Sascha Enrico Gütte, der das Leder in Richtung MSV-Kasten lupfte, doch das Spielgerät war zu hoch angesetzt und sprang hinter dem Gastgeber-Gehäuse auf.

In der zweiten Halbzeit wollten die Westaltmärker wieder den Turbo zünden. Das passierte allerdings nicht mehr so überzeugend wie in der ersten Halbzeit der Begegnung. In der 52. Spielminute war Gütte noch einmal mit einem Schuss gefährlich, doch erneut verfehlte er den Gastgeber-Kasten.

Möringens Mannschaft war nunmehr das dominante Team. Es belohnte sich aber nicht für den nunmehr deutlich zu bemerkenden Angriffsgeist. Schuld daran war in vielen Fällen die unzureichende Präzision beim finalen Pass.

In der 77. Minute wurde eine gefährliche Eingabe von Christian Seidl von der Gardelegener Mannschaft gerade noch abgewehrt.

In der Schlussphase wollten die Möringer unbedingt noch zum Ausgleich kommen und verstärkten die Angriffsbemühungen der Gastgeber noch.

Gütte mit der Vorentscheidung

In die sich nunmehr verstärkt bietenden Räume in der gegnerischen Hälfte stießen jetzt Gardelegens Akteure erfolgreich. In der 80. Minute der Partie gab es für Gütte die dritte gute Möglichkeit zu Torerfolg. Die nutzte er und staubte zum 1:3 ab.

Fünf Minuten später sah auf der anderen Seite Paul Schönburg nach einer Tätlichkeit im Abwehrkampf den roten Karton vom überzeugenden Referee Müller aus Magdeburg.

Den Schlusspunkt in dieser Begegnung setzte Gardelegens, ganz kurz vor Spielende eingewechselter, Michel Bergener, der zum 1:4-Endstand einnetzte.

Statistik

Möringer SV: John Ziesmann - Kevin Beyer (81. Daniel Drawehn), Paul Schönburg, Christian Seidl (47. Kevin Beckmann), Steffen Kumpe, Philipp Kühne, Philip Lauck, Fabian Ehricke (66. Armin Eggert), Axel Jaeger, Scott Ziesmann, Partick Huch.

SSV Gardelegen: Markus Falk - Maurice Bogdahn, Frank Fehse, Hannes Malek, Andy Stottmeister, Simon Bache (85. Philip Schneidereit), Vincent Lüppken (61. Eliano-Neal Mertens), Sascha Enrico Gütte (88. Michel Bergener), Martin Gille, Maximilian Reuter, Florian Scheinert.

Zuschauerzahl: 130,

Schiedsrichter: Lukas Müller (Magedburg),

Torfolge: 0:1 Bache (1.), 0:2 Scheinert (18.), 1:2 Huch (29.), 1:3 Gütte (80.), 1:4 Bergener (89.).

Besonderes Vorkommnis: Rot für Schönburg (MSV) nach Tätlichkeit (85.).