Bei der Hallenlandesmeisterschafts-Zwischenrunde der B-Jugend konnte sich ein altmärkischer Vertreter für die Endrunde qualifizieren.

Gardelegen/Eisleben l Während der Osterburger FC mit drei Punkten Sechster wurde, erreichte der SV Eintracht Salzwedel mit zehn Zählern den zweiten Rang und buchte damit das Endrunden-Ticket.

Erfolg zum Auftakt

In der Bernburger Bruno-Hinz-Halle traf die Eintracht direkt im Auftaktspiel auf den Gastgeber und setzte sich mit 2:0 durch. Anschließend folgte das Altmarkderby gegen den Osterburger FC. Nach der 1:1-Punkteteilung hatten die 09er mit dem Haldensleber SC und dem SV Fortuna Magdeburg zwei richtige Schwergewichte vor der Brust, konnten sich aber jeweils mit 2:1 durchsetzen. Bereits nach diesen vier Spielen stand fest, dass sich die Jeetzestädter für die Endrunde qualifiziert hatten.

Eintracht-Youngster belegen Platz zwei

Dies nahm Marcel Wagner direkt zum Anlass, um sich per WhatsApp bei seinem Spartenleiter Holger „Putzi“ Neumann zu entschuldigen, dass die B1 am kommenden Freitag nicht am vereinsinternen Hallenturnier mitwirken kann. Dies sorgte allerdings für wenig Ärger, sondern für viele Glückwünsche in Richtung Mannschaft und Trainerteam. In der abschließenden Partie verloren die Salzwedeler das Gipfeltreffen gegen den VfB Germania Halberstadt knapp mit 0:1 und mussten deshalb mit dem zweiten Rang vorlieb nehmen.

Bilder Salzwedels Leon Holtermann kann hier das Leder vor Niklas Meixner sichern. Foto: T. Adam



OFC schafft die Qualifikation nicht

Für den Osterburger FC verlief das Turnier nicht ganz so erfolgreich. Dennoch konnten die Biesestädter die Heimreise erhobenen Hauptes antreten. Schließlich waren die Ergebnisse doch sehr beachtlich. Allerdings waren drei Remis und kein Sieg dann doch etwas zu wenig.

Tabelle

1. VfB Germania Halberstadt 10:2 / 13

2. SV Eintracht Salzwedel 09 7:4 / 10

3. SV Fortuna Magdeburg 9:10 / 6

4. Haldensleber SC 8:10 / 6

5. TV Askania Bernburg/Einheit 7:12 / 4

6. Osterburger FC 5:8 / 3

SV Eintracht Salzwedel 09: Toni Tarras - Yves Meineke, Marius Wagner, Lucas Müller, Tino Lemke, Timo Schumacher, Carlo Gose, Martin Homeyer, Mattes Dierks, Leon Holtermann, Louis Licht.

SSV C-Junioren schaffen Quali

Die C-Junioren des SSV 80 Gardelegen konnte am vergangenen Sonnabend den Vorteil in der heimischen Willi-Friedrichs-Halle nutzen und sich für die Hallenlandesmeisterschafts-Endrunde in Beetzendorf (2. Februar 2019) qualifizieren. Für den zweiten altmärkischen Vertreter ist allerdings nach der Zwischenrunde Schluss. Wie die B-Junioren, scheiterten auch die C-Junioren des Osterburger FC in der Zwischenrunde, verkauften sich in einem engen Teilnehmerfeld aber sehr teuer.

Der SSV 80 Gardelegen wusste im Auftaktspiel noch nicht zu überzeugen und musste sich dem späteren Turniersieger aus Haldensleben mit 1:2 geschlagen geben. In der Folge steigerten sich die Hallenherren aber. Nach dem 3:2-Erfolg über Ottersleben ließen die 80er auch noch ein 3:1-Sieg über Germania Wernigerode folgen und waren damit wieder mittendrin im Kampf um die Endrunde. Auch wenn die Laune nach der 1:3-Niederlage gegen Bernburg wieder etwas getrübt wurde, wussten die Haak-Schützlinge, dass ein Sieg im Altmarkderby über Osterburg die Endrunden-Teilnahme bedeuten würde. Am Ende setzte sich der SSV nach Toren von David Scheinert und Mika Helmuth mit 2:0 durch und erreichte so das selbstgesteckte Ziel.

Sieg für den SSV im Derby gegen OFC

Mit dem Osterbuger FC wäre eine zweite altmärkische Mannschaft bei der Endrunde in Beetzendorf durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen. Die Biesestädter agierten in allen Spielen auf Augenhöhe, verpassten es aber aus den eigenen Möglichkeiten noch mehr Kapital zu schlagen. Obwohl der OFC sogar den späteren Turniersieger aus Haldensleben mit 4:1 in die Schranken wies, genügte es am Ende nur zu vier Punkten und damit nur zum vorletzten Platz.

Tabelle

1. Haldensleber SC 10:8 / 10

2. SSV 80 Gardelegen 10:8 / 9

3. VfB Ottersleben 13:7 / 8

4. TV Askania Bernburg 8:8 / 7

5. Osterburger FC 7:11 / 4

6. Germania Wernigerode 7:13 / 4

SSV 80 Gardelegen: Mattes Schulze - Jonathan Stern, Mika Helmuth (3), Ylber Morina, Mick Verter (1), Marten Altrock (1), Bennet Lenz, Max Schubert (4), Jordi Knipp, David Scheinert (1).