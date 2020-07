Der TSV Kusey hat mit guter Moral und Einstellung ein erfolgreiches Comeback im ersten Testspiel nach der Corona-Pause hingelegt.

Kusey l Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Mannen von Cheftrainer Klaus-Dieter Steckhan die Begegnung gegen den Gast vom FC Nordkreis 2010 zu eigenen Gunsten.

Kuriosum vor Spielbeginn

Gegen die Niedersachsen taten sich die Gastgeber jedoch lange Zeit schwer. Ein kleines Kuriosum begegnete den Zuschauern auf dem Sportplatz in Kusey bereits vor dem Anpfiff. Beide Mannschaften liefen in blau-weißem Dress auf. Eine Verwechselungsgefahr war damit nicht ausgeschlossen. Da es aber nicht um Punkte ging, pfiff der Schiedsrichter die Partie trotzdem an.

Die Gastgeber wirkten zu Beginn motiviert und wach. Vor allem Kuseys Philipp Krüger antizipierte gut. Geschlossenes Verschieben und gute Laufarbeit charaktierisierte den Kreisoberligameister von 2019. Julien Schulz und Julian Licht kamen dem ersten Torerfolg der Hausherren schon sehr nahe, fanden aber im gut aufgelegten Schlussmann Quentin Stahr ihren Meister.

Gäste gehen in Führung

Erst nach 20 gespielten minuten kamen die Gäste erstmals gefährlich vor das Gehäuse des TSV. Darauf folgte eine regelrechte Drangphase des Kreisligisten, der vor allem durch Fillippo Aquafredda und Tom-Marc-Reinhold Löhmann in der Offensive die Verteidiger ein ums andere Mal schwindelig spielte. Vor allem Ballvirtuose Aquafredda war mit dem Spielgerät in hohem Tempo unterwegs. Praktisch kaum zu stoppen waren beide Offensiv-Künstler, die ihre individuelle Klasse am Ball demonstrierten. Das erste Tor der Partie sollte aber Raoul Guta vorbehalten sein. Ihm glückte die Führung für die Mannschaft aus dem Kreis Helmstedt.

Remis zur Halbzeit

Der Tabellensechste der Abbruch-Saison der 1. Altmark-West-Liga musste sich kräftig schütteln. Nach dem Rückstand wechselten Julien Schulz und Julian Licht vermehrt ihre Positionen, um mehr Bewegung in die Angriffsaktionen zu bekommen. Mehr Anspielstationen sollten in Durchgang eins allerdings nicht geschaffen werden. Mit etwas Glück und einem individuellem Schnitzer der Niedersachsen im Spielaufbau gelang es Philipp Krüger per Heber über Schlussmann Stahr hinweg, das Ergebnis zu egalisieren. Das 1:1 in Minute 37 zeigte die Geistesgegenwärtigkeit Krügers, der die Kuseyer wieder auf Kurs brachte.

Doppeschlag nach dem Seitenwechsel

In Hälfte zwei gelang es dem TSV, die Begegnung mit frühen Treffern zu eigenen Gunsten zu entscheiden. Der erneut stark auftrumpfende Krüger (55.) traf nach guter Vorarbeit über den von der linken Seite marschierenden Schulz, der den Ball mustergültig quer in den 16er für den Torschützen servierte. Angreifer Rene Armgart (60.) erhöhte nur fünf Minuten später per Heber über den heraus eilenden Schlussmann Stahr auf 3:1.

Die Treffer brachten Kusey früh auf die Siegerstraße. Wechselbedingt und durch viele Unterbrechungen konnten die Gäste allerdings nicht mehr das eigene Spiel, wie bereits in Hälfte eins geschehen, dem Gegner aufzwingen. Eine gute erste Hälfte reichte dem FC Nordkreis damit nicht, den TSV Kusey vor größere Probleme zu stellen. Der Kraftverschleiß bei den Gästen verhinderte ein neuerliches Aufbäumen in der Offensive.

Die Mannschaft von Trainer Claudio Filice musste dem hohen Tempo der ersten Hälfte Tribut zollen und sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Die Mannschaft um Coach Steckhan dagegen feierte einen guten Sart in die Saisonvorbereitung. Kuseys Trainer zeigte sich mit dem Test nach langer Corona-Pause durchaus zufrieden: „Für den ersten Auftritt, waren wir erstaunlich gut. Das Spiel meiner Mannschaft hat mir gut gefallen. Es konnte natürlich noch nicht alles klappen, aber das Spiel hat Lust auf mehr gemacht.“

Der nächste Test gegen Blau-Weiß Neuenhofe am Dienstag wird Aufschluss darüber geben, wie weit die Steckhan-Schützlinge schon sind.

Statistik

TSV 1919 Kusey: Bratz - Grigat (35. Linkert), Berg (46. Kutschera), Kranz, Peters (35. Mosel), Schulz, Krüger, Zerneke, Schulz,Licht (69. Klabis), Armgart.

Schiedsrichter: André Liesche.

Zuschauer: 42.

Tore: 0:1 Guta, 1:1 Krüger (37.), 2:1 Krüger (55.), 3:1 Armgart (60.).