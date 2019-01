In Klötze wurde um die Qualifikation zur Futsal-Landesmeisterschaftsendrunde der A-Junioren gespielt.

Klötze l Die Landesmeisterschafts-Endrunde der A-Junioren im Futsal findet ohne die Kicker des VfB 07 Klötze statt. Die Mannschaft von Trainer Henry Mühl schied am Sonnabend als Gastgeber und Rangletzter der Nordrunde aus. Am Ende blieben die Purnitzstädter bei einem Sieg im letzten Turnierspiel hängen und wurden augenscheinlich auch unter Wert geschlagen.

VfB startet mit 0:2-Pleite

Technisch nämlich schlugen sie durchaus eine sehr feine Klinge, konnten aber in Sachen Aggressivität und Zweikampfverhalten, vielleicht auch ein wenig beim nötigen Torriecher, nicht mit den anderen Teams mithalten.

So starteten die Westaltmärker mit einer 0:2-Pleite gegen Wernigerode in den Wettbewerb. Torreich wurde es dann im Match gegen den Osterburger FC. Hier setzten sich die Ostaltmärker knapp mit 6:4 durch. Da die Klötzer auch gegen Ottersleben (1:4) und Haldensleben (0:3) danach klar das Nachsehen hatten, stand das Ausscheiden schon vor dem abschließenden Match gegen Schönebeck fest. Doch im letzten Spiel des Tages drehten die Schulz und Co. nochmal auf und gewannen 2:0. Die Finaltickets lösten so der VfB Ottersleben, der Osterburger FC und der Haldensleber SC.