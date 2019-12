Traditionell findet gegen Ende eines Jahren immer der Volksbank-Cup im Hallenfußball in Beetzendorf und Wittingen statt.

Vorrundengruppen Gruppe A: VfL Knesebeck, FC Brome, SV Langwedel, FSV Vorhop/Schönewörde, SV Hankensbüttel, FC Jübar/Bornsen. Gruppe B: TUS Bodenteich, VfL Wittingen/Suderwittingen, SV Steinhorst, FC Ohretal, SV Gr. Oesingen, TSV 1919 Kusey. Gruppe C: VfL Wahrenholz, SV Langenapel, SV Hagen/Mahnburg, Wesendorfer SC, Kuhfelder SV, SV Schwalbe Schwiesau. Gruppe D: MTV Beetzendorf, Diesdorfer SV, FC Oerrel, FC Germania Parsau, VfB 07 Klötze, TSV Adler Jahrstedt.

Wittingen/Beetzendorf l Während die Vorrunden im Jahr 2019 am 27. und 28.Dezember 2019 in Wittingen ausgespielt werden, findet die Finalrunde einen Tag später, am 29. Dezember 2019 in der Beetzendorfer Sporthalle statt. Dann möchten auch die altmärkischen Regonsvertreter gern mit dabei sein. Doch ehe es soweit ist, gilt es, in den Vorrunden gut abzuschneiden und sich für die Finalrunde zu qualifizieren.

Der MTV Beetzendorf ist sogar als Gruppenkopf der Gruppe D gesetzt. Auch die Kreisoberligisten Jübar/Bornsen, TSV 1919 Kusey, Kuhfelder SV, SV Schwiesau und VfB 07 Klötze rechnen sich einiges aus. Aus Außenseiter geht sicher der TSV Adler Jahrstedt ins Rennen. Aber unter dem Hallendach ist alles möglich.