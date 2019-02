Der SV Oebisfelde gastiert in der mitteldeutschen Oberliga bei der HSG Freiberg.

Oebisfelde l Vor knapp vier Monaten, exakt am 29. September, mussten sich die Mitteldeutschen Oberliga-Männer des SV Oebisfelde in heimischer Halle der HSG Freiberg nach spannenden 60 Minuten mit 28:30 geschlagen geben. „Das war eine enge Angelegenheit, die wir durchaus auch für uns hätten entscheiden können“, blickte SVO-Trainer Thomas Meinel auf das Hinspiel zurück. Sonnabend steht für die Allerstädter nun das Rückspiel auf dem Programm. Gespielt wird ab 20 Uhr in der Freiberger Ernst-Grube-Halle.

Gastgeber ist Favorit

Ob es erneut eine „enge Angelegenheit“ wird, muss natürlich abgewartet werden. Fakt ist allerdings: Die Freiberger gehen als Favoriten in die Begegnung. Denn die Sachsen warten mit einem Lauf von sechs Siegen am Stück auf. Dank der Serie haben sich die HSGler auf Tabellenposition vier vorgearbeitet.

Herausforderung für den SVO

„Die Freiberger sind in der Liga momentan die Mannschaft der Stunde. Was sie in den vergangenen Wochen abgeliefert haben, ist schon beeindruckend“, zollte Thomas Meinel Applaus und merkte an: „Wir stehen vor einer echten Herausforderung. Bei uns muss so ziemlich alles klappen, um etwas Zählbares mitzubringen. Wir müssen unsere Stärken in der Abwehr zum Tragen bringen, in der Offensive die Fehlerrate möglichst niedrig halten und konzentriert abschließen. Speziell beim Abschluss hatten wir zuletzt einige Probleme.“

Der SVO-Trainer glaubt übrigens nicht, dass das ausgefallene Heimspiel gegen Grubenlampe Zwickau negative Auswirkungen auf seine Schützlinge hat. „Die Jungs sind erfahren genug, um deswegen den Rhythmus zu verlieren.“

Mit dem besten Aufgebot reisen die Oebisfelder allerdings nicht in Richtung Sachsen. Neben dem weiterhin gesundheitlich angeschlagenen Andy Ost muss auch Oliver Meinel, der sich zuletzt in guter Verfassung präsentierte, passen. Er ist beruflich verhindert.