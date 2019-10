Moritz Pogadl (am Ball) führte umsichtig Regie und netzte selbst auch zwölf Bälle ein. Foto: Sabine Menz

Mieste l Einen fulminanten 42:10 (20:6)-Kantersieg gegen den HV Ilsenburg fuhren am Sonnabend vor heimischen Publikum die A-Jungen des HV Solpke/Mieste in der Nordliga ein.

Dank des zweiten Saisonerfolges haben sich die Altmärker in der Tabelle damit vorerst an der Spitze festgesetzt. Mit 5:1 Punkten halten sie vor der Herbstferien-Pause hinter Liga-Primus HV Lok Stendal (6:0) Position zwei. Für den HV geht es dann am 26. Oktober mit dem Heimspiel gegen den HSV Haldensleben weiter.

Die Meisterschaft im Blickfeld

Laut HV-Übungsleiter Torsten Klopp, liebäugeln seine Schützlinge und er in dieser Saison mit der Meisterschaft. Ein Sieg gegen die nicht sonderlich hoch eingeschätzten Harzer-Jungen aus Ilsenburg war daher Pflicht. Diese Pflicht erfüllten die Gastgeber dann auch souverän.

Die Gäste versuchten zwar vor allem im ersten Abschnitt tapfer dagegen zu halten, doch gegen den Druck-Handball ihres Kontrahenten im Angriff fanden sie keine geeigneten Mittel. Zudem stand auch die Defensive der Klopp-Sieben souverän. So wurden viele Angriffe der Ilsenburger, auch weil Torhüter Rayk Warschun sicher agierte, abgefangen und schnelle Gegenzüge initiiert. Folge: Nach der 1:0-Führung der Gäste stand es kurz danach 6:1 für die Hallenherren (7.).

Bis zum Pausenpfiff ließen die HV-Jungen nicht locker. Der Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut. Auch einige Positionswechsel brachte die Klopp-Truppe dabei nicht aus dem Tritt, so dass der Vorsprung zur Pause bereits satte 14 Treffer betrug.

Gastgeber wie aus einem Guss

Im zweiten Durchgang zogen die Gastgeber weiter konsequent den Matchplan von Coach Klopp um, was angesichts der klaren Verhältnisse keine Selbstverständlichkeit war. Doch der Gastgeber schaltete keineswegs einen Gang runter, ließ keinen Schlendrian zu und blieb hellwach. „Ich hatte gehofft, dass wir in Hälfte zwei konzentriert weiterspielen. Es war ein guter Auftritt. Allerdings waren die Ilsenburger kein Maßstab“, kommentierte HV-Übungsleiter Klopp nach der Schluss-Sirene.

Statistik

HV Solpke/Mieste: Warschun - Dierks (2), Weber (1), Haupt (1), Lietze, Wolf (4), Lück (2), Trittel (7), Pogadl (15/2), Klopp (10/2).

Siebenmeter: 4/4;

Zeitstrafen: 1.