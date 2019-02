Die HSG Altmark West hat den dritten Sieg in Serie in der Verbandsliga eingefahren.

Mieste l Die Verbandsliga-Handballer der HSG Altmark West haben im Jahr 2019 einen Lauf. Bisher gelangen den Schützlingen von Marco Weis drei Siege am Stück. Lohn dafür sind 21 Punkte und der vierte Tabellenplatz in der Nordstaffel. Der Übungsleiter stand Sportredakteur Thomas Koepke in einem kurzen Gespräch nach dem Heimsieg gegen den TuS Magdeburg (26:24) Rede und Antwort.

Volksstimme: Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Momentan scheint es ja ganz gut zu laufen für die HSG, oder?

Marco Weis: Ja, klar. Aber es war wieder knapper als erhofft. Aber am Ende steht hier ein verdienter Sieg für uns auf der Anzeigetafel. Wir konnten unseren Fehlstart relativ schnell korrigieren, weil wir auch wussten, was wir falsch gemacht hatten. Wir hatten mit einer 5:1-Deckung begonnen und waren deshalb über die Außen anfällig. Das haben die Magdeburger clever genutzt. Danach sind wir aber wieder zur 6:0-Deckung zurückgekehrt. Das war natürlich genau unser Ding. Wir konnten danach das Match in den Griff bekommen.

Für den Gegner ging es aber um viel. Hat er es ihrer Mannschaft deswegen so schwer gemacht?

Ja, das kann gut sein. Irgendwie musste der TuS ja was anbieten. Die Magdeburger stehen ja, wie so viele andere Mannschaften in der Liga auch, relativ unter Druck. Von daher war klar, was uns hier erwartet. Aber es ist auch komisch in dieser Saison. Die Liga ist klar strukturiert. Die, die immer oben stehen, stehen auch wieder oben, und die, die immer unten stehen, stehen auch wieder unten. Dass wir in dieser Saison aber da ganz oben mitspielen, hätte ich nicht gedacht.

Noch mal zurück zum Spiel. In der zweiten Halbzeit waren Niklas Kropf im Tor und Maximilian Kleist die entscheidenden Spieler. Haben sie den Unterschied gemacht?

Ich denke, wir haben als Mannschaft sehr gut gespielt in der zweiten Hälfte. Klar ist es immer gut, wenn ein Torhüter dann ziemlich viel wegfischt und vorn einer die Treffer macht, aber ich habe mich auch über Jannis Fehse auf Außen gefreut. Er hat eine richtig stabile Leistung gebracht. Auf Außen haben wir sonst immer unsere Probleme.

Niklas Kropf im Tor hat ja unglaublich gehalten, quasi mit sämtlichen Körperteilen die Bälle pariert. Das gibt sicher auch den Vorderleuten viel Rückhalt oder?

Ja sicher. Niklas hat mit seinen Paraden die Mannschaft immer wieder gepusht. Aber das ist auch immer ein Wechselspiel mit dem zweiten Mann.

Wie ist das gemeint?

Naja, wir haben mit Niklas und Maxi (Maximilian Gutzeit, Anm. d. Red.) zwei tolle Torhüter im Kader. Niklas ist mehr der Steher und Maxi eben der Flieger. Jeder hat seine Stärken. Und auch die Zusammenarbeit der Beiden ist klasse. Sie wechseln auch eigenständig, da brauche ich nicht eingreifen. Sie führen sogar Statistik und analysieren die Würfe des Gegners und sprechen viel während des Spiels darüber. Zudem haben wir mit Marco Wiegmann auch einen erfahrenen Mann auf der Bank, der seine Sichtweise immer mit einbringt. Davon profitieren natürlich beide Torhüter auch.