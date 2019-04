Oebisfeldes Rückraum-Mann Tim Schroeter (am Ball) wird gegen den SV Plauen-Oberlosa leider fehlen. Foto: Jens Pickert

Trotz der prekären Lage in puncto Klassenerhalt ist bei den Männer des SV Oebisfelde nach wie vor Optimismus angesagt.

Oebisfelde l Auch wenn es am Sonnabend ab 18.30 Uhr in heimischer Halle im vorletzten Saisonheimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Plauen-Oberlosa geht.

„Natürlich ist die Situation angespannt. Wir schauen aber nach vorne. Es sind noch sechs Punkte zu vergeben. Wir wollen und werden mitmischen. Aber natürlich wird es gegen den Tabellenzweiten ein schweres Unterfangen, um etwas Zählbares einzufahren. Wir gehen als klare Außenseiter in die Begegnung. Wir müssen mutig auftreten, um dem gut besetzten Kontrahenten Paroli bieten zu können“, blickte Oebisfeldes Trainer Thomas Meinel auf die Begegnung.

SVO hat personelle Sorgen

Apropos Besetzung: Leider können die Allerstädter keine Bestbesetzung aufbieten. Aus einem privaten Grund wird Tim Schroeter im linken Rückraum fehlen, wie Trainer Meinel informierte. Ansonsten vermeldete er keine weiteren Ausfälle. Auflaufen wird auch wieder Ex-Spielführer Florian Seiler. Mit dabei sind ebenfalls wieder Tormann Thomas Drese und Kapitän Andreas Kalupke. Beide fehlten zuletzt gegen die SG Pirna/Heidenau.

In Sachen Kampf um das rettende Ufer, welches sich auf Position elf befindet, scheint indes alles auf einen Zweikampf zwischen dem USV Halle und den Oebisfeldern hinzudeuten.

USV Halle im direkten Vergleich vorne

Während der HC Einheit Plauen und der Zwickauer HC Grubenlampe bereits in den saueren Abstiegsapfel gebissen haben, wollen das die Saalestädter und Allerstädter vermeiden. Die besseren Karten besitzen dabei die Hallenser. Sie halten mit 18:28 Punkten Platz elf und empfangen morgen Spitzenreiter HC Elbflorenz II. Danach reisen die USV-Männer zum HSV Apolda und empfangen zum Abschluss die SG Pirna/Heidenau.

Der SVO (16:30 Punkte) spielt gegen Plauen-Oberlosa, reist nach Köthen und erwartet Delitzsch. Sollten beide Mannschaften am Ende punktgleich sein, hätte Halle, weil im direkten Vergleich besser, die Nase vorn.

Übrigens setzt der SVO zum Auswärtsspiel am 27. April bei der HG Köthen, Beginn ist um 19 Uhr, einen Bus ein. Karten können noch an der Kasse in der Oebisfelder Halle erworben werden.