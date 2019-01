Beim SV Oebisfelde steht die Jahreshauptversammlung auf dem Plan.

Oebisfelde l Auf das vergangene Jahr zurückschauen wollen am Freitag, 1. Februar, die Mitglieder des SV Oebisfelde. Beginn der Jahreshauptversammlung ist um 19 Uhr nicht wie ursprünglich geplant im Klubraum der Sporthalle am Bahnhof, sondern in der Hans-Pickert-Halle.

Wahlen stehen an

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte der Sparten, der Kassenwartin, der Kassenprüfer sowie die zusammenfassende beziehungsweise ergänzende Rückschau des Vorsitzenden. Nach der anschließenden Diskussion zu den Berichten und der vorgesehenen Entlastung des Vorstandes werden die Sportler zur Wahl gebeten. Neu zu besetzen sind die Ämter des stellvertretenden Vorsitzenden, des Jugendwartes und des Kassenwartes.

Abgeschlossen wird die Versammlung mit Anträgen, die noch bis Dienstag, 22. Januar, schriftlich an den Vorstand eingereicht werden können, sowie dem Schlusswort des Vorsitzenden.