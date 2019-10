Der Start in die neue Saison der 2. Bundesliga verlief für die Bohlekegler des SV Binde hervorragend.

Binde/Arendsee l Nun haben die Altmärker die Möglichkeit, auf heimischer Anlage gegen Greifswald/Gützkow und Schwerin scharf nachzuwaschen. Gastiert zunächst am Sonnabend (ab 13 Uhr) die SG Greifswald/Gützkow auf der Bahn in Arendsee, so empfangen die Binder einen Tag später, Sonntag (10 Uhr), den KC Einheit Schwerin.

Gegner sind noch unbekannt

Doch beide Gastmannschaften sind große Unbekannte für die Binder. Greifswald/Gützkow ist als Aufsteiger neu dabei und der KC Einheit Schwerin kam aus der 1. Bundesliga die Staffel 2. „Zu den beiden Teams kann ich wirklich nicht viel sagen, weil ich sie einfach nicht kenne. Beide haben hier in Arendsee noch nie gekegelt, was ich auch als Vorteil für uns sehe“, so Teamleiter Alf Schernikau im Vorfeld.

Allerdings steht das Ziel für die Altmärker fest. Es sollen zwei Heimsiege her. „Da gibt es auch keine andere Marschroute. Wir wollen unsere Heimbilanz weiter aufrechterhalten und gegen beide Teams 3:0 gewinnen. Nur so können wir auch an Spitzenreiter Spandau dranbleiben“, informiert Schernikau weiter.

Binder müssen Carlo Thiede ersetzen

Am Sonnabend erscheint die Aufgabe für die Neubauer & Co. natürlich etwas einfacher. Greifswald/Gützkow liegt nämlich ganz am Ende der Tabelle und hat noch keinen Sieg einfahren können. Abzuwarten bleibt aber, wie die Gäste mit der Bahn zurechtkommen.

„Aus Erfahrung war es immer so, dass die Gäste, die das erste Mal hier waren, nicht so gut klarkamen. Aber unsere Bahn läuft momentan recht schwierig, das zeigen auch unsere eigenen Holzzahlen“, so Schernikau weiter.

Der SVB muss für beide Tage auch auf Stammspieler Carlo Thiede verzichten. Der ist beruflich in Schweden stark eingebunden und kann diesmal die Reisestrapazen nicht auf sich nehmen. Doch Ersatz ist in Sicht. Für den Sonnabend steht erst einmal Reinhard Schulz bereits, der sich allerdings noch mit einer kleinen Wadenverletzung herumplagt. „Dann muss man sehen, wie es läuft. Wir hätten mit Wolfram Albrecht auch noch einen weiteren Mann aus der zweiten Mannschaft in der Hinterhand, der dann am Sonntag einspringen könnte“, so Alf Schernikau. Der Rest des Kaders ist bereit.

Tabelle

1. SG Spandau 4 + 4 186:12610: 2

2. SV Binde 4 + 3 172:1429: 3

3. Einheit Schwerin 4 + 1 157:1557: 5

4. BBC Neuruppin 4 0 169:1436: 6

5. SV Fehrbellin II 4 0 147:1656: 6

6. Hansa Stralsund 4 - 1 154:1585: 7

7. NKC/Iduna II 4 - 3 139:1733: 9

8. Greifswald/Gützkow 4 - 4 124:1882: 10