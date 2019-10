Die Salzwedeler Laufgruppe war in Magdeburg am Start.Foto: Judith Matzka

Und wieder ist der Magdeburg-Marathon für das Jahr 2019 Geschichte. Zum 16. Mal startete die Landeshauptstadt dieses tolle Laufevent.

Salzwedel l Über 5000 Läufer/innen und Walker gingen auf den unterschiedlichsten Strecken bei super Laufwetter an den Start.

Für die Eintracht-Läufer ist diese Laufveranstaltung bereits seit vielen Jahren zur Tradition geworden. Neun Salzwedeler Läufer/Walker genossen eine schöne Strecke durch den Elbauenpark, über die Sternbrücke sowie an der Elbe entlang.

Kleindienst und Matzka schaffen Marathon

In diesem Jahr stellten sich zwei Salzwedeler Läufer das Ziel, die 42,2 Kilometer zu meistern - und beide erreichten strahlend das Ziel. Jörg Kleindienst schaffte dies in 3:53:46 Stunden. Judith Matzka überquerte die Ziellinie dagegen in 4:41:40 Stunden.

Den Halbmarathon (21,1 Kilometer) nahmen ebenfalls zwei Eintracht-Läufer unter die Füße. Mirko Rieck schaffte diese Strecke in 1:51:51 Stunden. Für Rayk Lemke war es in Magdeburg der erste Halbmarathon überhaupt. Nach einem halben Jahr intensiven Trainings konnte er eine Endzeit von 1:55:54 Stunden für sich verbuchen.

Im starken Starterfeld der 10 Kilometer-Läufer gingen gleich vier Sportfreunde aus Salzwedel an den Start. Janette Jahr – sie trainiert erst seit August 2019 im dem sonntägigen Lauftreff und konnte bei ihrem ersten Wettkampf im Laufsport eine gute Zeit von 55:44 Minuten erzielen, was für sie den achten Platz in der W35 bedeutete.

Premiere für Steinbach

Ebenfalls Erst-Starter für den SV Eintracht Salzwedel war Kay Steinbach. Er startete konnte diesen Lauf in 54:44 Minuten beenden. Detlef Jandt und Harry Krüger schenkten sich auf dieser Distanz nichts, kämpften um jede Minute. Am Ende hielt die Stoppuhr für Jandt bei 58:53 Minuten und für Krüger bei 1:05:02 Stunden an. Für beide hieß es auf der Ergebnisliste jeweils der vierte Platz in der Altersklasse.

Eine beachtliche Zeit erreichte auch Horst Matthias. Als inzwischen passionierter Walker konnte er die 10 Kilometer in 1:15:36 Stunden beenden, was letztendlich den zweiten Platz in der Gesamtwertung aller Walker bedeutete.

Weitere Läufe stehen an

Noch ist die Saison für die Eintracht-Läufer nicht beendet. Im November stehen noch solche Wettkämpfe, wie die „Herbsthärte“ in Hitzacker und der Herbstlanglauf in Hösseringen auf dem Programm, bevor es in die heiße Phase zur Vorbereitung des 39. Neujahrslaufes geht.