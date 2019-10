Franziska Hosse vom SV Sanne Fleetmark hat mit ihren 24 Jahren schon viel vom Pferdesport gesehen.

Kemnitz l Im Gespräch mit der Volksstimme erklärt die Altmärker Reiterin die Einzigartigkeit des Pferdesports, verrät ihre Ziele in der kommenden Saison und weshalb nicht alle Pferde Erfolg versprechend sind.

Franziska Hosse von der RSG Sanne-Fleetmark ist stehts auf den Turnierplätzen der Region präsent. Dabei platziert sich die Amazone auch regelmäßig auch in den Springen weit vorn und bestimmt das sportliche Niveau der Veranstaltungen mit.

Volksstimme: Was fasziniert Sie eigentlich am Pferdesport?

Franziska Hosse: Mit vier Jahren habe ich zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen. Ein Jahr habe ich voltigiert. Mit fünf Jahren habe ich die ersten Pferde geritten. Das waren gleich mal welche, die 1,70 Meter groß waren. Es fasziniert mich am Pferdesport, dass nicht jeder Reiter mit jedem Pferd kann. Das Verhältnis muss passen. Viele Reiter vor mir haben gesagt, dass es nicht mit ihr funktioniert. Sie wollten und mochten sie nicht. Ich dagegen habe mich gleich am ersten Tag in dieses Pferd verliebt. Anders herum ist es so, dass hoch platzierte Pferde zu einem Reiter kommen, und man glaubt, es funktioniere einfach mal so, und am Ende funktioniert es ganz und gar nicht. Ich als Reitsportlerin dachte zu Beginn meiner Laufbahn immer, wenn man reiten kann, kann man jedes Pferd reiten. Dem ist aber nichts so. Der Spruch, Reiter und Pferd müssen eine Einheit bilden, trifft also tatsächlich zu und ist nicht nur daher gesagt.

Was ist das für ein Pferd, dass Sie reiten?

Es ist ein Sportpferd, sieben Jahre alt.Eine Califax Marlenen. Gegen letztes Jahr erste Saison lief sie auch schon S-Springen und Springpferde M. Herkunft aus Mahlsdorf in der Altmark.

Trifft dieser Spruch auch auf Sie und Ihr Pferd zu?

Ich bin mit ihr zufrieden. Ich habe sie noch nicht lange. Anfangs war sie sehr schwer. Doch wir haben gemerkt, dass wir uns mögen. Wir gingen von Turnier zu Turnier und haben uns gefunden.

Was unterscheidet dieses Pferd von anderen Pferden?

Dieses Pferd haben schon viele entdeckt, doch konnte es bislang keiner richtig reiten. Es ist ein sehr stutiges Pferd.Also eine wahnsinnige Zicke. Deshalb passen wir laut meiner Mutter zusammen. Sie sagt, Zicke und Zicke passen zusammen.

Merkt das Pferd auch, wenn Sie nervös werden?

Ja natürlich. Wenn ich gereizter und aufgeregt bin, wird das Pferd automatisch auch gereizt. Dann merkt man es dem Pferd an den Ergebnissen an. Es wird unsicher oder bleibt einfach stehen.

Es gibt Reiter, die ebenfalls unruhig werden bei Reitturnieren und gern mal die Gerte schwingen, wenn das Pferd nicht läuft. Sehen Sie diesen Umgang als Notwendigkeit an, um ein Pferd wieder in die Spur zu bringen?

Manchmal liegt es am Wetter. Sommerliche Temperaturen gehen auch am Pferd nicht spurlos vorbei, auch wenn es Steppentiere sind. Wenn ein Reiter aber auf dem Pferd sitzt und pausenlos die Gerte schwingt, dann kann es sein, dass die Chemie nicht stimmt oder der Reiter mehr Trainingseinheiten nehmen sollte.

Gibt es mit den Reiterkollegen im näheren Umfeld einen Austausch unter denen, die wie Sie, noch nicht lange mit ein und dem selben Pferd umgehen?

Da sind wir das beste Beispiel. Ich reite auch noch das Pferd einer Freundin. Wir werden im Herbst wieder die Pferde wechseln, so dass sie dann wieder rauf muss. Das wird eine Zeit dauern, bis sie sich wieder mit dem Pferd einig wird. Doch da wir zu den erfahrenen und vernünftigen Reitern gehören, und seit dem fünften Lebensjahr auf dem Pferd sitzen, kriegen wir das hin.

Haben Sie sich etwas für die Zukunft vorgenommen?

Unser Saisonziel haben wir erreicht. Wir haben die Pferde erfolgreich in die Spur gebracht. Sie sind über sich hinaus gewachsen und haben Platzierungen erreicht. In Zukunft wollen wir eine Stufe höher gehen. Nächste Saison sollen die jungen Pferde mal eine Klasse höher gehen.

Dankeschön für dieses kurze Interview und alles Gute und viel Gesundheit für Sie und Ihr Pferd.