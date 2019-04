Tina Beigel (RFSV Bismark) geht hier mit Batista in der Gelände-L-Prüfung durch den Wassergraben. Am Ende belegte das Paar in dieser Prüfung den fünften Platz. Foto: Thomas Koepke

Erneut war die Reitsportabteilung des SV Engersen um Jochen Deparade Gastgeber eines Reit-, Spring- und Geländeturnieres.

Engersen l Dabei hatten die Altmärker den Teilnehmern/innen wieder beste Bedingungen geboten. Zudem spielte auch der Wettergott mit. Das Wetter meinte es mit den Reiter-Pferd-Paare, aber auch mit den interessierten Zuschauern, am Osterwochenende gut. Das freute natürlich auch Turnierleiter Jochen Deparade vom gastgebenden SV Engersen sehr.

Cindy Belke im Parcour und im Gelände stark

Er und seine Mitstreiter konnten am Osterwochenende - es ging von Freitag bis Sonntag um die begehrten Schleifen und Prämien - insgesamt 90 Amazonen und Reiter mit 129 Pferden in der westlichen Altmark begrüßen. Die maßen sich in zahlreichen Prüfungen im Dressurviereck, im Parcours und im Gelände.

Natürlich waren die Geländeprüfungen bis hin zur Klasse L die Höhepunkte bei diesem Turnier. Zu Beginn zeigten die jungen Pferde in der Geländepferdeprüfung der Klasse A** ihr Können. Hier siegten Kim Heitmann (Luhmühlen) und Viscudera M mit einer Wertnote von 8,50. Mike Bardehle (Hohenberg-Krusemark/7,60) und Corona S verpassten hier nur knapp eine Platzierung. Einen tollen zweiten Platz holte sich im Stilgeländeritt Mientje Meyer-Roschau (Ristedt) mit Tosca vom Purnitzgrund. Die L-Geländeprüfung entschieden indes Cindy Belke (Dörnten) und Black Fantasia für sich.

Bilder Jochen Deparade vom SV Engersen hatte die Turnierzügel über Ostern wieder fest im Griff. Foto: Thomas Koepke



Franziska Hosse (Sanne) und Hope fliegen hier über ein Hindernis der L-Prüfung. Foto: Thomas Koepke



Dr. Julia Kube (RFV Utenbach/links) mit Calle Cool P und Dr. Christiane Schroeder (RSV Dersekow/rechts) mit Geronimo genießen hier die Außsicht auf dem...



Den vollen Überblick verschaffte sich Gelände-Richter Dr. Peter Koeppel beim L-Geländeritt auf einem besonderen Aussichtsturm. Foto: Thomas Koepke



Emelie Theuerkauf (Klein Schwechten) und Logano W erritten sich im L-Springen mit einer Wertnote von 7,40 den dritten Platz. Foto: Thomas Koepke



Andreas Brandt (RSC Neuendorf) und Fein Brasil absolvieren hier die letzten Meter im L-Geländeritt. Am Ende landete das Paar auf einem guten siebten Platz im...



Sengotta und Scheitan in der L-Dressur vorne

Aber auch im Parcours und im Viereck botten die Reiter/innen tolle Leistungen. So gewannen Belke und Black Fantasia auch die L-Prüfung am Sonntagnachmittag im Stangenwald, vor Antje Wieneke (Flessau) und C.B. Blue. In der L-Dressur hatten Lena Sengotta und Scheitan die Nase vorn.