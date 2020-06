Der TuS Schwarz-Weiß Bismark V hat sich in der Tischtennisliga Altmark-West, 1. Kreisklasse Süd, den Titel gesichert.

Bismark l Einige Tage vor dem Abbruch der Spielzeit trafen beide Mannschaften aber noch aufeinander. Der TuS Bismark V fegte den Gegner dabei sehr deutlich mit 8:1 von der Platte und übernahm danach die Tabellenspitze. Drei Tage später erfolgte der Abbruch der Spielzeit 2019/2020.

Bismark V gewinnt entscheidendes Duell

Bismark V lag dabei zur Hinrunde nur auf dem dritten Rang. Chemie Mieste V führte das Tableau mit 15:3-Zähler an. Knapp dahinter folgte der Röwitzer SV mit einem Punkt Rückstand.

Bismark V hatte schon einen Rückstand zur Spitze bei 11:7 Zählern. Die Schwarz-Weißen starteten eher schlecht, kamen gegen Kellerkind SSV Gardelegen II nur zu einem Remis. Nach einem Heimsieg gab es bei Hemstedt II sogar eine klare 4:8-Niederlage. Gegen die direkte Konkurrenz Röwitz (7:7) und Mieste V (3:8) wurden weitere Zähler abgegeben.

TuS-Fünfte mit Höhen und Tiefen

Zwischendurch folgten immer wieder klare Erfolge. Doch im letzten Match der Hinrunde gab es einen weiteren Zählerverlust zu Hause gegen Einigkeit Niendorf (7:7). Damit war an die Tabellenspitze eigentlich nicht zu denken. In der Rückrunde waren die Schwarz-Weißen zunächst voll da, kassierten dann aber noch eine Niederlage in Jävenitz.

Die Konkurrenz blieb aber auch nicht fehlerfrei. Dann drehte Bismark V richtig auf, fegte die Gegnerschaft von der Platte. Zunächst musste Röwitz zu Hause gegen den TuS V ein 1:8 einstecken.

Anschließend kassierte Mieste V in Bismark eine 1:8-Pleite und die Schwarz-Weißen lagen in der Tabelle plötzlich auf dem ersten Rang.

Durch Abbruch bleibt Bismark V ganz oben

In der Einzelwertung der 1. Kreisklasse Süd stehen die Akteure vom TuS Schwarz-Weiß Bismark V nicht ganz vorn, kommen aber in geballter Macht hinter der Führungsgruppe. Bester Einzelspieler ist Michael Grabenstein vom Röwitzer SV gefolgt von Markus Hönemann aus Mieste.

Tabelle

1. Kreisklasse Süd ALW

1. TuS Bismark V 16 112:70 23:9

2. Ch. Mieste V 15 102:70 22:8

3. E. Niendorf 16 104:84 20:12

4. Röwitzer SV 15 95:78 18:12

5. TTC Letzlingen II 15 88:81 17:13

6. TTC Hemstedt II 15 95:85 16:14

7. H. Jävenitz 17 108:102 16:18

8. TSV Kusey III 15 81:98 11:19

9. Post Gardelegen IV 15 64:100 8:22

10. SSV Gardelegen II 15 34:115 3:27

Einzelwertung

1. Michael Grabenstein (Röwitzer SV) 32:5

2. Markus Hönemann (Röwitzer SV) 27:6

3. Malte Roder (SV Letzlingen II) 26:5

4. Richard Lije (Chemie Mieste V) 17:1

5. Gustav Franke (TuS Bismark V) 6:0

Doppelwertung

1. Grabenstein/Hönemann (Röwitz) 12:2

2. Brauen/Heine (Jävenitz) 12:5

3. Lije/Kosmehl (Mieste V) 7:0