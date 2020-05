Der KFV Fußball Salzland ist durch die Abbruchsentscheidung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt zum Handeln gezwungen.

Salzlandkreis l Und die Verantwortlichen im Salzlandkreis um KFV-Präsident Frank Krella haben sich bereits eine Strategie zurechtgelegt. In einer Videokonferenz hat sich der Vorstand des KFV Fußball Salzland vor wenigen Tagen mit den Konsequenzen und Folgen eines möglichen Abbruchs des Spieljahres 2019/2020 sowie der Planung der darauf folgenden Saison beschäftigt. Im Ergebnis konnten, nach reiflichen Überlegungen, zunächst 13 Punkte festgehalten werden. „Diese stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Beschlüsse des außerordentlichen Verbandstages des FSA am 12. Juni“, unterstrich KFV-Vizepräsident Helmut Lampe im Gespräch mit der Volksstimme. Dass der Saisonabbruch am 12. Juni noch einmal kippen könnte, glaubt Lampe indes nicht. „Das wird wohl nicht passieren. Die Personalplanungen bei vielen Vereinen sind jetzt einfach schon zu weit fortgeschritten“, sagt Lampe.

Und planen will man auch im Spielausschuss des KFV. Deshalb sind die hiesigen Vereine nun aufgerufen, bis zum 31. Mai ihre Mannschaftsmeldungen einzureichen. Ein Termin, der sich nicht mit dem des FSA, welcher erst spätere Meldungen fordert, deckt. „Wir möchten einfach wissen, wer in welcher Liga antreten will“, erklärt der KFV-Vizepräsident die Maßnahme. Während der KFV in diesem Fall schneller reagiert als der FSA, wartet man bei anderen Aspekten ab, was im Land passiert. So sollen wahrscheinlich keine Meister gekürt werden. „Beim FSA ist das so vorgesehen und danach wollen wir uns richten. Sollte man sich dort anders entscheiden, werden wir uns wohl anschließen“, erklärt Lampe.

Genauso verfährt man auch beim Thema Pokal. Dieser soll, wenn möglich, bis spätestens 30. September zu Ende gespielt werden. Dies geht aber selbstverständlich nur, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen sind, denn derzeit ist ein Wettspielbertieb in Sachsen-Anhalt noch untersagt.

Großes Interesse dürften bei einigen Vereinen indes die Beschlüsse zur Aufstiegsregelung wecken. Diese soll Anhand eines Quotienten (erspielte Punkte geteilt durch absolvierte Spiele) erfolgen. Weitere Vereine können jedoch einen Antrag stellen und ebenfalls aufsteigen, wenn sie Anhand der Ausschreibung zur Saison 2019/2020 aufstiegsberechtigt wären. Somit könnte beispielsweise Lok Aschersleben und der BSC Biendorf den Weg aus der Kreisliga in die Salzlandliga gehen.

Spannende Konstellationen könnte auch die neue Regelung zum Thema Spielgemeinschaften hervorbringen. Diese sind nämlich nun in allen Spielklassen des Kreises möglich.