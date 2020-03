Im Auswärtsspiel gegen den SV Union Heyrothsberge setzt Fußball-Landesligist Union Schönebeck auf die fußballerischen Tugenden.

Schönebeck l Schon lange ist es kein Geheimnis mehr, dass sich die Mannschaft von Union Schönebeck über die Jahre hinweg sehr verjüngt hat. Mit Spielern wie Max Drewes (19), Justin Dehnecke (20), Christian Reinicke (19) oder Philip Küster (20) stehen gleich mehrere Spieler im Aufgebot des Fußball-Landesligisten, die in jungen Jahren schon viel Luft im Herrenbereich schnuppern durften. Und bisher machten es die „jungen Wilden“ gut. Weiter an das positive Ergebnis aus der Vorwoche (2:2 gegen Blankenburg) wollen die Schönebecker in der Auswärtspartie gegen den SV Union Heyrothsberge am Sonnabend ab 15 Uhr anknüpfen.

Doch so recht weiß Union-Coach Thomas Sauer gar nicht, was auf ihn und seine Mannschaft zukommt. „Heyrothsberge hat viele Individualisten in ihren Reihen. So recht weiß man nie, mit welcher Truppe sie antreten. Das ist ein Gegner, der sehr schwer einzuschätzen ist.“

Körpersprache und Wille müssen stimmen

Daher verzichtet der Coach dann auch gerne auf die fußballerische Komponente. Vielmehr kommt es für Sauer darauf an, dass „Körpersprache, der Wille und die Stimmung auf dem Platz stimmen“, wie der Coach sagt. Die fußballerischen Tugenden geraten somit in den Vordergrund, um den kleinen positiven Trend, „auch wenn es nur ein Punkt war“, wie der Coach selbst sagt, auch gegen Heyrothsberge fortzuführen. „Wenn wir die Tugenden auf den Platz bekommen, dann läuft unser Spiel fast von ganz allein. Die jungen Spieler sind individuell gut ausgebildet und spielen in vielen Situationen unbekümmert auf“, weiß Sauer. Das soll nun auch das Erfolgsrezept gegen Heyrothsberge werden. „Dann werden wir uns auch die nötigen Chancen erarbeiten“, ist sich Sauer sicher.

„Das Hinspiel markiert sicher den Tiefpunkt der bisherigen Saison. Aber die Ausgangslage vor dem Rückspiel ist eine andere. Unser Kader ist qualitativ besser aufgestellt. Das ist beim Gegner vielleicht nicht der Fall“, schätzt SVU-Trainer André Hoof ein. Und hat recht. Markus Bolze, Erik Nordmann und Lucas Michaelis sind noch angeschlagen. „Wir werden dennoch eine gute Mannschaft stellen“, so Sauer.